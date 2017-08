foodwatch-Report: Rückrufe von gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln kommen oft zu spät oder gar nicht - foodwatch kritisiert mangelhaftes Warnsystem

Berlin (ots) - Wichtige Lebensmittelwarnungen kommen bei denVerbrauchern oft nicht an. In etlichen Fällen entscheiden sichUnternehmen und Behörden zu spät, manchmal auch gar nicht für eineerforderliche Rückrufaktion und die Information der Öffentlichkeit.Zudem werden dabei die gesundheitlichen Risiken der Lebensmittel, diezum Beispiel mit Bakterien belastet sind oder Fremdkörper enthalten,immer wieder verharmlost. Zu diesen Ergebnissen kommt der Report "UmRückruf wird gebeten", den foodwatch an diesem Donnerstag in Berlinvorstellte. Darin kritisiert die Verbraucherorganisation auch dasstaatliche Internetportal lebensmittelwarnung.de als gescheitert.Eine Auswertung von allen 92 Rückrufaktionen, die dort in zweiTestzeiträumen über insgesamt zwölf Monate hinweg veröffentlichtwurden, ergab: Die verantwortlichen Behörden stellen fast jede zweiteWarnung (47 Prozent) verspätet auf die Seite. Die betroffenenLebensmittelunternehmen nutzen praktisch nie alle verfügbarenKommunikationskanäle, um vor unsicheren Produkten zu warnen.++++++++++++++++++++++++++++++++- Auswertung belegt Scheitern der staatlichen Seitelebensmittelwarnung.de als zentrale Info-Plattform: Fast jedezweite Warnung erscheint verzögert- Verfehlte Informationspolitik zu Fipronil-Eiern kein Einzelfall- Unternehmen statt Behörden entscheiden über Risikoeinschätzung++++++++++++++++++++++++++++++++"Hersteller rufen heute viel häufiger ihre Produkte zurück alsnoch vor ein paar Jahren - dennoch können die Verbraucherinnen undVerbraucher nicht sicher sein, dass im Fall der Fälle wirklich einRückruf gestartet wird und vor allem, dass sie davon auch erfahren",sagte foodwatch-Deutschland-Geschäftsführer Martin Rücker. "DerHandel spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Information vonKundinnen und Kunden über unsichere Lebensmittel. Es wird höchsteZeit, dass Supermärkte an zentraler Stelle über alle Rückrufaktionenaus ihrem Sortiment informieren - dazu sind sie bisher nichtverpflichtet, und die wenigsten Handelsunternehmen leisten hier ihrenBeitrag." Mit einer heute unter http://warn-mich.foodwatch.degestarteten E-Mail-Aktion forderte foodwatch die großen Handelskettenauf, in Zukunft mit Aushängen in den Märkten, mit Newslettern und inSocial-Media-Kanälen über Lebensmittelwarnungen zu informieren.Lena Blanken, Expertin für Lebensmittelhandel bei foodwatch,erklärte: "An allen Ecken fehlt es an Klarheit: Das Lebensmittelrechtlässt zu viele Spielräume, wann ein Rückruf erforderlich ist. DenBehörden sind oftmals die Hände gebunden, weil sowohl dieRisikoeinschätzung als auch die öffentliche Warnung in erster LinieAufgabe der Unternehmen ist, die hier einen unauflösbarenInteressenkonflikt haben. Nicht zuletzt geht fast jede Behördegegenüber den Unternehmen anders vor, weil es an Standards fehlt." Sogebe es keinen Katalog, auf welchem Weg eine Warnung verbreitetwerden muss - die Behörden verlangten oft nur den Versand einerPressemitteilung an eine Nachrichtenagentur. Newsletter,Facebook-Seiten oder zentrale Aushangflächen im Einzelhandel bliebenvielfach ungenutzt.2011 hatten Bund und Länder die Internetseitelebensmittelwarnung.de als zentrale Informationsplattform gestartet -ein Anspruch, den das Portal nach Auffassung von foodwatch nichterfüllt. So investierten die Betreiber kaum in die Steigerung derBekanntheit der Seite. Bereits zum Auftakt vor sechs Jahrenverabredeten sie in einer foodwatch vorliegendenBund-Länder-Vereinbarung die Einrichtung eines E-Mail-Newsletters zurInformation der Bürgerinnen und Bürger. Dieser ist bis heute nichtumgesetzt. Hinzu komme die oftmals unnötig späte Einstellung vonRückrufaktionen auf die Seite. Das habe auch jüngst die mangelndeInformationspraxis der Behörden beim Skandal um Fipronil-belasteteEier gezeigt. Beispiele aus der Auswertung von foodwatch:- Eine Warnung vor potenziell listerienbelasteten Pilzen erschienerst drei Tage nach der Herstellerwarnung auf der staatlichenInternetseite - weil dazwischen Silvester und der Neujahrstaglagen und die zuständige Behörden an Feiertagen wie anWochenenden grundsätzlich keine Informationen auflebensmittelwarnung.de einstellt.- Erst vier Tage nach dem Rückruf eines Bio-Säuglingstees durchden Hersteller erfuhren davon die Leser vonlebensmittelwarnung.de - weil die örtlich für diese Firmazuständige Überwachungsbehörde zwei Tage benötigte, um dieInformation an ihre obere Landesbehörde weiterzureichen, diewiederum als einzige für die Einstellung von Meldungen aus ihremBundesland in das Portal zuständig ist. Dafür benötigte sieaufgrund von weiteren "Ermittlungen" abermals zwei Tage.- Bei einem Nahrungsergänzungsmittel, das nicht zugelassenepharmakologische Substanzen enthielt und dessen Konsum in seltenFällen zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen führen konnte,vergingen sogar 20 Tage, bis die zuständige Behörde warnte. Siebegründete den Verzug mit der Notwendigkeit, denniederländischen Hersteller zunächst anzuhören. Dieser warjedoch nicht erreichbar.Zudem stehen mangelhafte Regelungen im deutschen und europäischenLebensmittelrecht dem Verbraucherschutz im Wege - schon bei derFrage, ob es überhaupt zu einem Rückruf kommt. Selbst eine bekannteGrenzwertüberschreitung löst demnach nicht zwingend eineRückrufaktion aus.Bei der öffentlichen Information kommt es den foodwatch-Recherchenzufolge immer wieder zum Rechtsbruch, teilweise mit Wissen derBehörden: Sobald ein unsicheres Lebensmittel die Verbraucherinnen undVerbraucher bereits erreicht haben könnte, darf der Hersteller nachdem Lebensmittelrecht das Produkt nicht nur "still" zurückrufen, alsoaus den Lagern räumen - er muss öffentlich über die Rücknahmeinformieren. Mehrere Gesprächspartner aus Behörden undIndustriekreisen bestätigten foodwatch, dass diese öffentlicheInformation nicht immer erfolge.In ihrem Report berichtet die Verbraucherorganisation auch vonvorbildlichen Rückrufaktionen, bei denen Hersteller allesunternahmen, um die Öffentlichkeit über alle verfügbaren Kanäle zuwarnen. Eine solch offensive Informationspolitik sei jedoch dieAusnahme. Da das Lebensmittelrecht zahlreiche Interpretations- undErmessensspielräume sowie undefinierte Rechtsbegriffe enthalte, seienVerbraucherinnen und Verbraucher vom guten Willen und derSachkompetenz der Unternehmen und Behörden abhängig. Die Unternehmenhaben nach dem Willen des Lebensmittelrechts die prioritäreVerantwortung für die Risikoeinschätzung und Warnung derÖffentlichkeit und müssen daher einen kaum aufzulösendenInteressenkonflikt austragen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++Link:- E-Mail-Aktion an Handelsunternehmen:http://warn-mich.foodwatch.de++++++++++++++++++++++++++++++++++Quellen und weiterführende Informationen:- foodwatch-Report "Um Rückruf wird gebeten":www.tinyurl.com/rueckrufereport++++++++++++++++++++++++++++++++++Redaktionelle Hinweise:- Die Auswertung von Rückrufaktionen auf lebensmittelwarnung.deerfolgte in zwei Etappen in den Zeiträumen August 2013 bis April2014 (51 Rückrufe) sowie Dezember 2016 bis März 2017 (41Rückrufe).- O-Töne von Martin Rücker für Radiojournalisten zum Download:www.tinyurl.com/ycbdds8q