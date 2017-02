foodwatch zu CETA/Freihandel/EU/Europaparlament

Berlin (ots) - Das EU-Parlament hat heute grünes Licht gegeben fürdas europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA. Dazu erklärtThilo Bode, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation foodwatch:"Das EU-Parlament hat einem Vertrag zugestimmt, mit dem dieeuropäischen Demokratie nachhaltig Schaden nehmen wird. CETA schränktden gesetzgeberischen Spielraum der EU und ihrer Mitgliedstaaten ein,hebelt das europäische Vorsorgeprinzip aus und schafft einegefährliche Paralleljustiz, bei der Investoren lediglich Rechte, aberkeine Pflichten haben. Der Vertrag ist genauso schlecht wie diebisher bekannten Pläne für das transatlantische FreihandelsabkommenTTIP. Die nationalen Parlamente müssen nun gegen CETA stimmen. Wennnur ein einziger Mitgliedstaat seine Zustimmung verweigert, ist derVertag gestoppt."Hintergrund:Das Plenum des Europaparlaments hat dem Freihandelsabkommenzwischen der EU und Kanada (CETA) zugestimmt. 408 Abgeordnetevotierten mit Ja, 254 mit Nein, 33 enthielten sich. Damit kann derRat der 28 EU-Mitgliedstaaten den Teil des Abkommens, derausschließlich unter die EU-Kompetenz fällt, vorläufig umsetzen.Allerdings ist das Abkommen noch lange nicht in trockenen Tüchern -es muss noch von den 38 nationalen und regionalen Parlamenten in denEU-Staaten ratifiziert werden. In Deutschland muss sowohl derBundestag als auch der Bundesrat seine Zustimmung geben. InDeutschland sind zudem mehrere Klagen beim Bundesverfassungsgerichtanhängig.Pressekontakt:foodwatch e.V.Dario SarmadiE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)30 / 24 04 76 - 2 90Fax: +49 (0)30 / 24 04 76 - 26Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell