foodpanda (Delivery Hero Germany GmbH) expandiert in Deutschland und schafft tausend neue Arbeitsplätze

Berlin (ots) -- Durch die Expansion werden tausend neue Stellen für Fahrer*innen in Deutschland geschaffen- Expansion in sechs weitere Städte (Hamburg, Frankfurt am Main, München, Köln, Düsseldorf und Stuttgart)- Stärkerer Fokus auf lokale Shops, um Einzelhändler zu unterstützen- Neues Branding und neue App für bessere User Experience eingeführtDer Online-Lieferdienst foodpanda Deutschland ("foodpanda", Tochtergesellschaft von Delivery Hero SE, der weltweit führenden lokalen Lieferplattform), expandiert in weitere Städte Deutschlands. Neben Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München, baut foodpanda noch in diesem Jahr seine Lieferservices in Köln, Düsseldorf und Stuttgart aus.Artur Schreiber, CEO von foodpanda Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage nach unserem Service so groß ist. Deshalb möchten wir noch in diesem Jahr den Ausbau in sechs weitere Städte voranbringen. Innerhalb weniger Monate konnten wir über 1.200 Partner*innen erfolgreich akquirieren. Jetzt legen wir den Fokus auch außerhalb der Hauptstadt und sind bereits mitten in der Umsetzung. Dabei werden 1.000 Fahrer*innen gesucht, die gerne Teil unserer Mission werden möchten."Alle angestellten Fahrer*innen erhalten unbefristete Arbeitsverträge. Neben hochwertigem Equipment und einem attraktiven Bonusmodell wurde im Oktober 2021 zusätzlich eine Stundenlohnerhöhung festgelegt. Mit der Expansion werden tausend neue Arbeitsplätze geschaffen.Ein weiterer Fokus und essentieller Teil der Unternehmensphilosophie ist die Unterstützung von Einzelhändlern. Auch für lokale Shops übernimmt foodpanda die Promotion und Distribution, um Händlern den Online-Zugang zu neuen Zielgruppen zu ermöglichen.Ab November 2021 tritt foodpanda mit neuem Logo und einer neuen App auf. Mit dem neuen Brand-Auftritt setzt foodpanda klare Akzente mit frischem grün. Die App bietet neben einer besseren User-Experience auch ein Loyalty-Programm an, das sukzessive ausgebaut wird.ÜBER foodpandafoodpanda ist auf einer ehrgeizigen Mission: Wir wollen Deutschlands beste Restaurants und Geschäfte in der Nachbarschaft finden und direkt zu unseren Kunden nach Hause bringen. Wir verändern die deutsche Lieferbranche, indem wir alles, was Konsumenten benötigen, schnell an ihre Haustür liefern - und zwar über eine einzige App. Von Lieblingsrestaurants über frische Lebensmittel bis hin zu lokalen Shops - wir verbinden Menschen mit ihrer Nachbarschaft wie nie zuvor.Ohne ein Netzwerk aus leidenschaftlichen Partner*innen, zuverlässigen Logistikanbieter*innen und ambitionierten Mitarbeiter*innen aus aller Welt, wären wir dazu nicht in der Lage.foodpanda ist Teil der Delivery Hero Group, einem weltweit führenden Unternehmen in der Lebensmittellieferbranche, das im zweiten Quartal 2021 über 730 Millionen Bestellungen abwickelte und in rund 50 Märkten tätig ist, mit über 43.000 Mitarbeiter*innen und ca. 700.000 Fahrer*innen weltweit.ÜBER DELIVERY HERODelivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.comPressekontakt:Michael TulgayBrand & Content LeadMarketingDelivery Hero Germany GmbHMauerstraße 79 C, 10117 Berlinmichael.tulgay@foodpanda.deOriginal-Content von: foodpanda Delivery Hero GmbH, übermittelt durch news aktuell