Die flipflop Düse von hoogo: die weltweit erste flexible Saugdüse für alle Bodenstaubsauger

Emsdetten (ots) -Die flipflop-Düse der Marke hoogo wird den Markt für Bodenpflege revolutionieren. Sie passt sich perfekt ihrer Umgebung an und umgeht mühelos jedes Hindernis. Vorgestellt wurde die erste vollbewegliche Staubsaugerdüse kürzlich auf der CES, der weltweit größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas.Die völlig neuartige Düse passt auf alle handelsüblichen Bodenstaubsauger und vereinfacht die Reinigung von Teppichböden und Hartflächen. Durch die beiden beweglichen Flügel passt sich die flipflop Düse in ihrer Breite den Räumlichkeiten an und saugt mühelos in jeder Ecke und um jedes Hindernis herum. Ständiges und lästiges Verrücken der Möbel entfällt. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern schont auch den Rücken. Die flipflop-Düse saugt Kanten und Fußleisten mit der vollen Flügelbreite ab. Dadurch nimmt sie größere Mengen Schmutz auf als starre, herkömmliche Düsen, die nur kleine Kontaktflächen an den Kanten haben. So werden schon lange verloren geglaubte Ecken und Winkel der Wohnung wieder sauber - in einem Arbeitsgang.Vollautomatisch von 35 cm auf 12 cm BreiteMit einer Spannweite von über 35 cm in der Normalstellung ist die flipflop-Düse wesentlich breiter als herkömmliche Staubsaugerdüsen. Gleichzeitig kann sie durch die jeweils um 180 Grad schwenkbaren Seitenflügel in nur 12 cm breite Zwischenräume hineinarbeiten. Die Seitenflügel geben bei Kontakt nach und sind dadurch besonders schonend zu allem, was sich auf Teppichböden oder Hartböden befindet. Verschwindet der Widerstand, springt die Düse automatisch wieder in ihre Normalstellung zurück.Naturborsten für besonders schonende BodenpflegeDank der beidseitig verwendeten Naturborsten schont die flipflop-Düse parallel auch alle Bodenbeläge. Das neu entwickelte System der Saugkanäle garantiert volle Saugkraft wie bei herkömmlichen Düsen. Die flipflop-Düse eignet sich für alle handelsüblichen Bodenstaubsauger mit Saugrohr-Durchmessern von 32 und 35 mm. Der im Lieferumfang enthaltene Adapter ermöglicht ein leichtes Aufstecken auf diese Standardgrößen von Saugrohren.Deutscher Erfindergeist meets Unternehmertum "Made in Germany"Zu gut, um die Geschichte nicht von Anfang an zu erzählen. Denn diese Weltneuheit stammt aus einer deutschen Erfinderwerkstatt und wurde von hoogo zur Marktreife entwickelt. Die Düse geht auf die Idee des Erfinders Felix Röwekämper zurück, dem das ständige Verrücken seiner Möbel beim Staubsaugen störte. Mit seinem Prototyp gewann er den Regionalwettbewerb "Jugend forscht" Münsterland. Danach war er Gast in diversen TV-Shows wie "Das Ding des Jahres" um seine Idee der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch die Industrie wurde aufmerksam und klopfte bei Felix an. Vergeblich. Er suchte einen für ihn passenden Partner, der in den Bereichen Produktentwicklung, Produktdesign und Vertrieb seinen Erwartungen entsprach. Mit hoogo hat er diesen Partner gefunden. Ein namhafter deutscher Produktdesigner gab ihr den finalen Look in Form und Farbe. Und so wurde die flipflop-Düse als erste Bodendüse, die sich dem Zuhause anpasst, Teil der hoogo-Produktfamilie. Selbstverständlich bleibt sich hoogo treu und lebt das Thema Nachhaltigkeit. Die Weltneuheit flipflop Bodendüse wird in einer FSC-Zertifizierten Kartonage und ohne jegliche Folien oder Plastikverpackungsmaterial geliefert.Die flipflop Düse hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 69,99 Euro und ist ab sofort verfügbar: https://www.hoogo.world/flipflopPressekontakt:Mark Bourichter, husare GmbH, +49 2572 9363-29, m.bourichter@husare.deOriginal-Content von: husare gmbh, übermittelt durch news aktuell