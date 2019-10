flatex: Wichtiges Jahresziel bereits erreicht!

Wie flatex (WKN: FTG111) heute vermeldete, konnte der Online-Broker alleine seit Jahresbeginn mehr als 68.000 Neukunden begrüßen. Damit wurde das Jahresziel von mindestens 60.000 Neukunden vorzeitig mehr als erreicht. Insbesondere in den Niederlanden kommt das Angebot dabei wohl besonders gut an. So verzeichnete man dort innerhalb von nur 15 Wochen mehr als 320.000 Besucher auf seiner Plattform, die zu 33.000 Depotanträgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu FinTech Group



mehr >