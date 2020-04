flatex: Boom-Zahlen durch Coronavirus

flatex (WKN: FTG111) versüßt seinen Aktionären die Corona-Zeit mit Rekordwerten. Die gesprungene Handelsvolatilität an den Weltbörsen bescherte flatex das „beste Quartal aller Zeiten“.

In Zahlen bedeutet das für flatex 35.000 und für DeGiro 135.000 Neukunden. Die Nachfrage sei dabei so groß gewesen, dass die Broker sich „in allen Prozessen“ auf durchschnittlich dreifacher Last bewegten. CEO Frank Niehage: