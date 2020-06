flatex: Billig-Broker goes Bundesliga

flatex (WKN: FTG111) spielt künftig Champions League: Wie am Montag verkündet, unterstützt flatex den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zukünftig als Trikotsponsor.

Ab der kommenden Saison ziert das flatex-Logo die Trikots der Gladbach-Profis und das für zunächst drei Jahre plus Option. Insgeheim will flatex aber wohl länger auf der Brust bleiben. So kündigte flatex-Geschäftsführer Frank Niehage an, die elf Jahre der Postbank in Angriff nehmen zu wollen.

Finanziell ist der Deal für die ...





