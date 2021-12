flatexDEGIRO-Aktie: Ein starker Wert!

Die Flatexdegiro-Aktie hat in der Year-to-date-Betrachtung einiges an Boden gutgemacht: Seit Januar ist der Titel an der SDAX um 33,67 Prozent gestiegen. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile um stakre 11,33 Prozent. Auch im Tagesverlauf bis 19:04 Uhr mitteleuropäischer Zeit stieg das Papier leicht um 0,99 Prozent und stand damit bei 21,43 EUR.

