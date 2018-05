"fit4future" macht Schüler fitter: Präventionsprogramm von Cleven-Stiftung und DAK-Gesundheit wirkt

Hamburg (ots) - Das gemeinsame Präventionsprogramm "fit4future"von Cleven-Stiftung und DAK-Gesundheit macht Grundschüler nachweisbargesünder. Ein Jahr nach dem Start der bundesweiten Initiative bewegensich die Kinder mehr und sind körperlich fitter. Das zeigt eineaktuelle wissenschaftliche Untersuchung der Technischen UniversitätMünchen. Für die Evaluation wurden insgesamt 730 Jungen und Mädchenzu Beginn und am Ende der zweiten Klasse befragt und derenkörperliche Leistungen untersucht. "fit4future" setzt in Grund- undFörderschulen an und vermittelt den Schülern Spaß an Bewegung,ausgewogener Ernährung und gibt Impulse zur Stressbewältigung undEntspannung. Seit Start der Initiative im Jahr 2016 nehmen 1.500Schulen mit rund 450.000 Kindern und Lehrkräften in ganz Deutschlandam Präventionsprogramm teil. Im Herbst 2018 kommen 500 weitere Grund-und Förderschulen hinzu."Die Ergebnisse im ersten Projektjahr spiegeln signifikanteVerbesserungen im Bereich der körperlichen Fitness sowie eine Zunahmeder körperlichen Aktivität der Kinder wider", so Prof. Dr. MartinHalle, Leiter des Zentrums für Prävention und Sportmedizin an der TUMünchen. Der Anteil der Schüler, die täglich oder fast täglich mehrals 60 Minuten körperlich aktiv sind, stieg durch "fit4future" von 18auf 24 Prozent an. Gleichzeitig ging der Anteil der Kinder, dietäglich Süßigkeiten essen, von 40 Prozent auf 34 Prozent zurück. Aufzuckerhaltige Getränke verzichtete jedes fünfte Kind nach Ablauf derzweiten Klasse. Zuvor waren es nur 14 Prozent. Die körperlicheVerfassung der Kinder wurde mit einem Fitnesstest ermittelt und durchdie Wissenschaftler ausgewertet. So absolvierten Kinder aus 25Schulen jeweils sechs verschiedene Übungen zu motorischenGrundeigenschaften wie Gleichgewicht, Beweglichkeit, Sprungkraft undSchnelligkeit. In fünf von sechs Disziplinen wurden dabei"signifikante Leistungssteigerungen" beobachtet, heißt es imStudienbericht der Wissenschaftler."Unser Programm macht die teilnehmenden Schüler tatsächlich fitterfür die Zukunft, wir sind also auf einem sehr guten Weg", sagtHans-Dieter Cleven, Gründer der Cleven-Stiftung, zu dem Ergebnis.Noch zu Beginn der Initiative im Jahr 2016 ergab die DAK-Studie"Gesundheitsfalle Schule", dass rund 70 Prozent der Lehrkräfte in denvergangenen zehn Jahren einen Anstieg von Gesundheitsproblemen beiden Schülern feststellten. "Vor diesem Hintergrund ist die positiveWirkung von "fit4future" sehr erfreulich", erklärt auch AndreasStorm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. "Die Ergebnisse zeigen, dasswir auf dem richtigen Weg sind, Kinder und Jugendliche schon früh fürihre Gesundheit zu sensibilisieren."Darüber hinaus gibt die Evaluation auch Einblicke in dieFreizeitgestaltung der Grundschüler. So verbringen die Zweitklässlertäglich durchschnittlich 80 Minuten vor dem Fernseher, während siefür die Schulvorbereitung nur halb so viel Zeit aufwenden. ImHinblick auf die PC-, Konsolen- und Internet-Nutzung zeigt sich, dassJungen mit 76 Minuten am Tag deutlich länger spielen und surfen alsMädchen mit 48 Minuten. Demgegenüber liegt die Anzahl derwöchentlichen Sportstunden in der Schule bei durchschnittlich nur 2,7Stunden. Außerdem gaben zwei Drittel der Zweitklässler an, dassStreit oder Mobbing für sie ein regelmäßiges Thema in der Schule sei.Das Programm "fit4future" trägt dem Präventionsgesetz Rechnung undfindet im Umfeld Schule statt, da hier alle Kinder unabhängig vonsozialem Umfeld und Migrationshintergrund erreicht werden können.Dabei setzt die gemeinsame Initiative der Cleven-Stiftung und derDAK-Gesundheit auf die Säulen Bewegung, Ernährung undStressbewältigung, die in einzelnen Modulen mit vielfältigenMethoden, Medien und Materialien spielerisch und zielgruppengerechtbehandelt werden. Diese behandeln zusätzlich auch Inhalte wieInternetnutzung und Computerspiele. Neben der Stärkung desgesundheitsfördernden Verhaltens der Kinder ist auch dieVerhältnisprävention der vierte wichtige Bestandteil des Programms"fit4future". Hier spielt die Einbindung der Pädagogen eine zentraleRolle: Denn die "Gesundheit der Lehrkräfte" ist einer von sechsThemenschwerpunkten in diesem Modul. Und deren Gesundheitszustandwird ebenfalls seitens der TU München über drei Jahre hinwegabgefragt. Denn nicht nur die Schüler selbst, sondern auch diePädagogen sollen in ihrer Vorbildfunktion von diesem umfangreichenPräventionsprogramm profitieren.Die Cleven-Stiftung ist seit 2005 mit dem Projekt fit4future imEinsatz für gesunde Schulen. Die DAK-Gesundheit ist eine der größtengesetzlichen Kassen in Deutschland und versichert rund 5,8 MillionenMenschen. Mit fit4future, der gemeinsamen Präventionsinitiative vonCleven-Stiftung und DAK-Gesundheit, werden 2.000 Grund- undFörderschulen dabei unterstützt, ihre sechs- bis 12-jährigen Kinderin ihrer gesundheitlichen Entwicklung spielerisch und nachhaltig zufördern.