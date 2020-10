fischer greenline der Unternehmensgruppe fischer als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet

Veitsbronn (ots) - Große Freude und Stolz in Waldachtal (Nordschwarzwald), dem Sitz der Unternehmensgruppe fischer, zur Überreichung des GREEN BRAND Germany 2020/2021 Zertifikats für die greenline-Produktlinie, der weltweit ersten Befestigungssysteme aus nachwachsenden Rohstoffen.Auch die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises würdigte die Produkte des greenline Sortiments bereits als vorbildlich. So zeichnete sie fischer mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 in der Kategorie "Großunternehmen" aus.Die fischer greenline Produkte weisen die gleiche Leistungsstärke und Langlebigkeit auf wie die weiteren Dübel des Befestigungsexperten und schonen auch noch wertvolle Ressourcen. Alle Produkte des fischer greenline Sortiments werden zu mindestens 50 Prozent mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Diese stehen weder in Konkurrenz zu Nahrungs- und Futtermitteln noch zu entsprechenden Anbauflächen. Das greenline Sortiment umfasst sechs, bislang nur in grau produzierte Dübel. Hinzu kommt der Zweikomponenten-Injektions-mörtel FIS GREEN für schwere Lasen, der die ETA-Zulassungen Option 7 und Mauerwerk besitzt. Eigens dafür haben fischer Chemiker Rezepturen entwickelt, die auf nachwachsende Rohstoffe zurückgreifen - auch das ist weltweit einzigartig. Der regenerative Anteil wurde durch eine unabhängige Prüfung und Zertifizierung der DIN CERTCO / TÜV Rheinland bestätigt.GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltige Marken (Unternehmen / Produkte / Dienstleister / Lebensmittel) in einem weltweit einzigartigen Verfahren auszeichnet und das GREEN BRAND Gütesiegel verleiht.Das GREEN BRAND Gütesiegel eine eingetragene, geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit. Das dreistufige Verfahren (Nominierung / Validierung / Jury-Entscheid) hebt sich damit von hunderten von anderen sog. "Gütesiegeln" qualitativ enorm ab und garantiert geprüfte, ökologisch nachhaltige Qualität!Seit 2011 wurden bereits über 500 Marken validiert und rund 220 Marken in Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn und der Schweiz ausgezeichnet.Pressekontakt:Norbert L u xGREEN BRANDS Organisation GmbHTel. +49 (0)911 97 99 599E-Mail: office@green-brands.org Website: www.GREEN-BRANDS.orgOriginal-Content von: Green Brands, übermittelt durch news aktuell