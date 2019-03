"Im finsteren Tal": neuer Film in der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" mit Natalia Wörner (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Arne Brauner (Martin Brambach) wird in Bad Gastein angeschossen.Kommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) eilt ihrem Kollegen zu Hilfeund ermittelt: "Im finsteren Tal", der 15. Film der ZDF-Krimireihe"Unter anderen Umständen", ist am Montag, 18. März 2019, 20.15 Uhr,als "Fernsehfilm der Woche" zu sehen und bereits ab Freitag, 10.März 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Jana Winter übernimmt die Leitung des Kommissariats in Schleswigund verdrängt Arne Brauner von seiner Stelle. Um der Übergabe zuentgehen, reist Brauner nach Bad Gastein. Dort wird er auf einerWanderung angeschossen. War er Ziel des Anschlags, oder hat er etwasgesehen, was er nicht sehen sollte?Der örtliche Polizist Franz Robanegg (Cornelius Obonya) übernimmtdie Ermittlungen und informiert Jana Winter. Sie fährt daraufhinnach Österreich. In der Nähe des Ortes, an dem Brauner angeschossenwurde, finden die Ermittler die Leiche einer Frau. Bei der Totenhandelt es sich um eine Geologin, die ein Gutachten ihres MannesThomas Ortlauer (Simon Hatzl) überprüfen wollte. Offenbar hatteOrtlauer sich für ein fehlerhaftes Gutachten bestechen lassen. Hat erseine Frau im Streit darüber getötet und ihre Leiche im Gebirgeverschwinden lassen? Auch der Auftraggeber des Gutachtens ChristophSiewert (Felix Everding) gerät unter Verdacht. Die Ermittlungenführen zu einem Verbrechen, das vor 30 Jahren geschah.In weiteren Rollen spielen Ralph Herforth, Hansjürgen Hürrig,Manuel Rubey, Christiane von Poelnitz, Klaus Pohl, Nicole Beutler undandere. Judith Kennel inszenierte ein Drehbuch von André Georgi nacheiner Vorlage von Gwendolyn Bellmann und Marianne Wendt.Ansprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über:https://presseportal.zdf.de/presse/umstaendeSendungsseite: https://zdf.de/filme/unter-anderen-umstaendenhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell