fht investiert in LPG-Lkw und setzt auf umweltfreundliche Logistik / Euro VI Norm: Neuer Flüssiggas-Lkw fährt ab Sommer in NRW / Gute Tankstellen-Infrastruktur und geringe Umrüstungskosten (FOTO)

Hürth (ots) -Statt im monovalenten Diesel- oder elektrobetriebenen Lkw lässtdie fht GmbH & Co. KG für ihren Fuhrpark aktuell einen weiteren Lkwauf Flüssiggas-Beimischung umrüsten. Damit setzt dasLogistikunternehmen ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, dennFlüssiggas LPG (Liquefied Petroleum Gas, auch Autogas genannt, nichtzu verwechseln mit dem verflüssigtem Erdgas LNG) ist ein CO2- undschadstoffarmer, alternativer Antrieb und bietet als Kraftstoff vonschweren Nutzfahrzeugen eine kostengünstige, umweltfreundliche undsofort machbare Lösung im Kraftfahrtverkehr."Nach intensiven Gesprächen mit unseren Gesellschaftern und inAnbetracht des vorhandenen, national und international sehr gutausgebauten LPG-Tankstellennetzes haben wir uns entschieden, in einenweiteren LPG-Lkw zu investieren", sagt Bernhard Nacken,Geschäftsführer der fht. Alleine in Deutschland führen über 7.000Tankstellen Autogas. Eine Reduktion des CO2 Ausstoßes wird auch fürLogistikunternehmen zu einem wettbewerbsentscheidenden Faktor."Gerade im Verkehrsbereich müssen wir jetzt alle Optionen nutzen, umsowohl die Emissionen von CO2, als auch von Stickstoffoxiden,Feinstaub und Kohlenmonoxid signifikant zu reduzieren", so Nackenweiter. "Da wir in den letzten sechs Jahren durchweg positiveErfahrungen mit unseren LPG-Lkw der Euro Norm V gemacht haben, istdiese Investition in die Euro VI Norm für uns der nächste logischeSchritt zur nachhaltigen Umstellung unseres Fuhrparks." Hinzu kommt,dass LPG-Lkw die benötigte Nutzlast ziehen können und aufgrund deskurzen Betankungsvorgangs keine langen Standzeiten haben.Problemloser Einsatz von LPG in der Praxis: Einfache und schnelleBetankung, beliebiges Abstellen nach der Benutzung sowie großeReichweitenIn einer Schulung wurden kürzlich zwei weitere fht-Kraftfahrer amStandort in Hürth mit dem Dual-Fuel-System vertraut gemacht. Generellgilt, dass sich Lkw im Diesel-LPG-Mischbetrieb im Vergleich zuanderen alternativen Antrieben durch ein einfaches Handling und einegroße Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Mit einer Reichweite vonca. 2.000 bis 3.000 Kilometern je Tankfüllung sind Dual-Fuelbetriebene Lkw für Logistikdienstleister sehr attraktiv. Hinzu kommt,dass LPG sich bereits bei einem sehr niedrigen Druck von 7-8 barverflüssigt, so dass nach der Fahrt keine besonderenSicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, um das Gas flüssigzu halten. LPG-Lkw können daher an jedem beliebigen Ort für eineunbegrenzte Zeit geparkt werden. Dies zeichnet sie etwa gegenüberLNG-Lkw aus.Schnelle Amortisation und kurze UmrüstungsdauerFür die Nutzung von LPG im Bereich der schweren Nutzfahrzeugewerden die Euro VI Fahrzeuge auf einen bivalentenDiesel-LPG-Mischbetrieb umgerüstet. Im Rahmen dieses sogenanntenDual-Fuel-Systems wird Flüssiggas mithilfe eines Verdampfers in einengasförmigen Zustand umgewandelt und in den Ansaugtrakt des Lkwgeblasen. Dieses Luft-Gas-Gemisch wird dann zusammen mit demDieselkraftstoff verbrannt. Da Flüssiggas im Vergleich zumDieselkraftstoff einen deutlichen Preisvorteil bietet, amortisierensich die niedrigen Umrüstungskosten von ca.6.500EUR je nachLaufleistungen häufig bereits nach wenigen Monaten.Über die fht Flüssiggas Handel und Transport GmbH & Co. KGAls reines Logistikunternehmen sind die Kernaktivitäten der fhtder Transport von Flüssiggas und Dienstleistungen amFlüssiggasbehälter. 1989 gegründet, versorgt die fht heute bundesweitvon circa 80 Standorten aus Privathaushalte, Gewerbe, Industrie undAutogas-Tankstellen. Um eine reibungslose Infrastruktur bereit haltenzu können, setzt die fht auf eine speziell entwickelte Software ineiner effizienten IT-Infrastruktur. Gesellschafter und Partner derfht sind Drachengas, Knauber, Rheingas, Tega, Tyczka Energy undWestfalen AG.http://www.fht-fluessiggas.de