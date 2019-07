feratel webcams jetzt neu in den Stores

Innsbruck (ots) - Per App live, schnell und kostenlos im Wettergeschehenferatel begeistert Smartphone User seit Jahren mit der Gratis App feratelwebcams. Die beliebte Mobile App wurde einem kompletten Relaunch unterzogen undpunktet mit themenspezifischen Channels, individuell wählbaren Favoritenkanalund frischen Design. Ab sofort kostenlos in den Stores.140.000 App Downloads: Wer den Wetterprognosen nicht traut, überzeugt sichselbst über die vor Ort Situation. Wer einen Ausflug oder Urlaub plant, derinformiert sich ebenso über die feratel Wetterapp. Die Gründe der UserInnen sindebenso vielfältig wie die Standorte: Berge, Skipisten, Strände, Städte, Seeufer.Panoramavideos von 800 Kameras europaweit, ergänzt um Wetterinfos und Prognosenbieten authentische Eindrücke in die vor Ort Wettersituation.78 Millionen Abfragen täglichBis zu 78 Millionen Abfragen der Videostreams und Panoramabilder pro Tagunterstreichen die starke Nachfrage nach dem Wettercontent auf TausendenWebseiten, Smartphone- und Connected TV Apps sowie auch auf den digitalenSprachassistenten Alexa und Co. Im Gesamtjahr 2018 haben 28,2 Mio. UserInnenlaut Österreichischer Webanalyse (ÖWA) Panoramavideos von feratel onlineangeschaut. Hinzu kommen noch 17 öffentlich-rechtliche und private TV Stationen,denen das Technologieunternehmen die Panoramabilder zuliefert und damit einweiteres Millionenpublikum bedient.Kontakt:feratel media technologies AG, Mag. Thomas Ennemoser, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020Innsbruck, Tel.: +43 512 7280-1438,www.feratel.com, E-Mail:thomas.ennemoser@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell