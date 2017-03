feratel erhält Zuschlag für Digitalisierungsprojekt Niederösterreich-CARD - BILD

Innsbruck (ots) - Die Niederösterreich-CARD zählt neben derKärnten Card und Ruhr.Topcard zu den drei größtenFreizeit-Kartenprojekten Europas. Mitte November 2017 wird siedigital, den Zuschlag für die technische Realisierung erhält feratel."60% der Wertschöpfung wird in Niederösterreich imAusflugstourismus erzielt. Die Niederösterreich-CARD ist darin unserZugpferd und Impulsgeber. Mit der Digitalisierung der CARD gehen wireinen wichtigen Schritt, die Karte für die nächsten Jahre zukunftsfitund auch der jüngeren Generation zugänglicher zu machen und dieKundenbindung zu stärken", unterstreicht Prof. Christoph Madl, MAS,Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung GmbH."feratel wurde seitens der Niederösterreich-Card GmbH beauftragt,unsere - über viele Jahre hinweg - erfolgreiche Ausflugskartezukünftig sowohl software- als auch hardwareseitig zu betreiben. Wirsind überzeugt, damit den besten Partner am Markt für dieses Projektgefunden zu haben", so Mag. (FH) Christiana Hess, Geschäftsführerinder Niederösterreich-Card GmbH. Dem Zuschlag vorausgegangen war eineeuropaweite Ausschreibung.Mit freiem Eintritt zu über 300 Ausflugszielen inNiederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark und Oberösterreichlockt die Karte mit nachhaltigen Abenteuern rund um Natur, Kultur undSport. Außerdem gehören 230 Wirtshäuser der NiederösterreichischenWirtshauskultur zum Leistungsumfang der Jahreskarte. 185.000 Personenpro Jahr kaufen die Karte, um die zahlreichen Inklusiv- undBonusleistungen zu nutzen. Der Verkauf erfolgt über den Online-Shop,das Callcenter, 170 Ausflugszielen sowie über 650Raiffeisen-Bankstellen, Kooperationspartner und Trafiken in Wien undNiederösterreich.CEO Dr. Markus Schröcksnadel: "Wir freuen uns, dass wir mitunserer Technologie und dem umfangreichen Know-how ein weiteres Malüberzeugen konnten."Was 2007 mit der Neusiedlersee Karte, dem ersten großenKartenprojekt in Österreich begann, ist 10 Jahre später einer dertragenden Produktbereiche für den wirtschaftlichen Erfolg desUnternehmens. Mehr als 80 Kartenprojekte wurden seitdem inÖsterreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Slowakei undTschechien realisiert.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:feratel media technologies AG, Mag. Martin Fritsch, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 512 7280 1405, www.feratel.com, E-Mail: martin.fritsch@feratel.comNiederösterreich-Card GmbH, Katrin Jagsch, MA, Niederösterreich-Ring 2, Haus C, 3100 St. Pölten, Tel,: + 43 2742 9000 19889, www.niederoesterreich-card.at, E-Mail: katrin.jagsch@noe.co.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1874/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell