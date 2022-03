fashionette-Aktie: Noch schwächer als zuvor!

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Das Kursdesaster der fashionette-Aktie geht in die nächste Runde. Heute Morgen fiel die Aktie der E-Commerce-Grupp für Luxusmodeaccessoires um etwa neun Prozent. Seit Jahresbeginn hat die fashionette-Aktie bereits die Hälfte ihres Wertes verloren. Ein noch düstereres Bild zeichnet sich bei einem Blick in die Vergangenheit ab. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie über 60 Prozent an Wert eingebüßt. Warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



