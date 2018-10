"fashion connect": bonprix definiert Shopping-Erlebnis neu und kündigt Pilot Store in Hamburger Innenstadt an (FOTO)

Hamburg (ots) -Konsequent Kundinnen-zentriert, digital und lernfähig: DieseMaximen gelten für ein neuartiges Store-Konzept von bonprix, das inder Hamburger Mönckebergstraße umgesetzt wird. Unter dem Motto"fashion connect" verbindet das international erfolgreicheModeunternehmen der Otto Group die Vorzüge des stationären Handelsmit denen des Onlineshoppings und inszeniert aktuelle Modetrends aufbesondere Weise - all das unter Einbindung intuitiver Technologien.Die Eröffnung des innovativen Fashion Stores ist für das ersteQuartal 2019 geplant.Als einer der umsatzstärksten Onlineshops Deutschlands bringtbonprix seine E-Commerce-Expertise mit einem neuen Pilotkonzept aufdie Ladenfläche. Nach einer rund zweijährigen Konzeptions- undTestphase in Kollaboration mit der Otto Group erfolgt aktuell dieUmsetzung in 1A-Lage in der Mönckebergstraße 11 in Hamburg.bonprix setzt mit "fashion connect" auf einen digitalunterstützten Einkaufsprozess, der die Konsumentenbedürfnissekonsequent in den Fokus rückt: "Wir führen unsere Kundin komplettApp-assistiert durch alle Stationen ihres Store-Besuchs. So soll eineinzigartiges Shopping-Erlebnis entstehen, das für sie inspirierendund besonders komfortabel ist", verrät Rien Jansen, Geschäftsführerbei der bonprix Handelsgesellschaft für die Bereiche Einkauf,Marketing und Retail.Gleichzeitig ist der Pilot Store nicht nur Markenflagschiff,sondern auch experimentelles Shopping Lab: "Wir haben keinesfalls denAnspruch, eine feststehende Idee zu präsentieren. Im Gegenteil: Wirwerden immer wieder neue Trends einfließen lassen und Technologientesten, um daraus zu lernen und den Store weiterzuentwickeln",ergänzt Daniel Füchtenschnieder, der als Geschäftsführer der bonprixRetail GmbH für die Entwicklung und Realisierung des Store-Konzeptsverantwortlich ist.Im Piloten wird erstmalig auch ein weiterentwickeltes,digital-optimiertes Corporate Design von bonprix eingesetzt. Der neueLook beinhaltet unter anderem eine behutsame Evolution desMarken-Logos und wird im kommenden Jahr sukzessive in allenbonprix-Kanälen international ausgerollt.Weitere Details zu Konzept und Store werden Anfang des nächstenJahres vorgestellt.Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter underreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmender Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heuteüber 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28.Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH einenUmsatz von 1.56 Milliarden Euro und ist damit eines derumsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Bei bonprix erleben KundenMode und Shopping auf allen Kanälen - online, per Katalog oder ineinem der Fashion Stores. Den Hauptanteil des Umsatzes macht mit mehrals 80 Prozent der E-Commerce aus. In Deutschland gehörtwww.bonprix.de zu den zehn umsatzstärksten Onlineshops*. Mit denEigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Banervertreibt bonprix ausschließlich eigene Mode mit einemausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment umfasstDamen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilien undWohnartikel.*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2018" von EHI RetailInstitute/StatistaPressekontakt:Katharina SchlenskerLeiterin Externe Unternehmenskommunikationbonprix Handelsgesellschaft mbHTel.: +49 (0)40 / 64 62-2070E-Mail: katharina.schlensker@bonprix.nethttps://www.bonprix.de/corporate/presse/Original-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell