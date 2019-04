Unterföhring (ots) -"Jungs, ihr könnt in aller Ruhe abnehmen, ich rock' das Dingsowieso!" "The Biggest Loser"-Kandidatin Melanie macht eine klareKampfansage. Die Kilokämpfer-Queen tritt im Finale derJubiläumsstaffel am Sonntag, 28. April 2019, um 20:15 Uhr, in SAT.1gegen drei Konkurrenten an. Das Ziel der fantastischen Abnehm-Vier:der Titel "The Biggest Loser 2019" und die Siegprämie von 50.000Euro. Im Rennen sind noch:Julian (26, aus Werl/Nordrhein-Westfalen): Der Fußballtrainerkonnte den Zeiger der Waage bis zum Halbfinale von 169,1 Kilo auf107,2 Kilo herunterbewegen.Mario (39, aus Großweitzschen/Sachsen): Der Familienvater verlorvon den lebensbedrohlichen 196,1 Kilo, die er zu Beginn desAbnehm-Wettkampfs auf die Waage brachte, bis zum Halbfinale bereitsgrandiose 73,8 Kilo.Melanie (41, aus Bingen am Rhein/Rheinland-Pfalz): Zweifach-MamaMelanie ging mit einem Gewicht von 130,6 Kilo an den Start - zumHalbfinale wog sie 79,8 Kilo.Michael (49, aus Recklinghausen/Nordrhein-Westfalen): Um seinemübergewichtigen Sohn mit gutem Beispiel voranzugehen, nahm Michael,der mit einem Startgewicht von 151,1 Kilo ins Camp einzog, bereitsstattliche 60,5 Kilo bis zum Halbfinale ab.Am Ende steht auf dem Siegertreppchen derjenige ganz oben, derprozentual zu seinem Ausgangsgewicht am meisten abgenommen hat. Dasfinale Kräftemessen auf der Waage sehen die SAT.1-Zuschauer amSonntag, 28. April 2019, um 20:15 Uhr. Moderiert wird diePrime-Time-Show von Dr. Christine Theiss und Matthias Killing. Dieaktuelle Staffel von "The Biggest Loser" erreicht bisher Bestwertevon bis zu 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern."The Biggest Loser" - das Finale am Sonntag, 28. April 2019, um20:15 Uhr in SAT.1. Die Wiederholung zeigt SAT.1 Gold am Donnerstag,2. Mai 2019, ebenfalls um 20:15 Uhr.Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2019, zu den Kandidatensowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie aufhttp://www.presse.sat1.de/TBL2019 sowie auf www.the-biggest-loser.de.Weiteres Bildmaterial schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 25.04.2019Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTelefon +49/89/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell