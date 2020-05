family-2-Go bringt Reiselust zum Mitnehmen

Innsbruck (ots) - HMC launcht brandneues Online-Magazin für FamilienEs ist Zeit für Familienabenteuer, es ist Zeit für Reiseinspiration, es ist Zeit für das brandneue Online-Magazin family-2-Go.com (http://family-2-go.com/) . Hier erfahren die Leserinnen und Leser aus erster Hand Urlaubsgeschichten, praktische Tipps für den Tagesausflug und auch den Kurztrip zwischendurch. Inspiration für gemeinsame Zeit mit der ganzen Familie - für Gäste sowie Einheimische - steht im Zentrum."HMC betreibt schon seit über einem Jahrzehnt Tourismusmarketing im deutschsprachigen Raum. Wir haben die Nachfrage unserer Kunden mit unserem eigenen, hohen redaktionellen Qualitätsanspruch verbunden - so ist keine Kampagne, sondern das anspruchsvolle Online-Magazin family-2-Go entstanden. Es freut uns sehr, dass wir trotz Corona mit family-2-Go nun richtig durchstarten!" , so Bettina Haas (Geschäftsführung HMC und Redaktionsleitung family-2-Go).family-2-Go Tipp: kein langes Planen, sich inspirieren lassen und losfahrenDie Geschichten, Beträge und Kommentare entführen den Leser und die Leserin in die schönsten Ecken des deutschsprachigen Raumes. Damit aber nicht nur geträumt, sondern sich direkt zum nächsten Ausflug, Kurztrip oder Urlaub aufgemacht wird, finden sich unter den Berichten Tipps. Der family-2-Go Tipp fasst Informationen zu Parkmöglichkeiten, Kinderwagentauglichkeit, Einkehrmöglichkeiten und vieles mehr zusammen. Somit muss man nicht mehr lange planen, sondern sich einfach ins Auto setzen und losfahren.family-2-Go - für Familien in all ihren Ausprägungenfamily-2-Go richtet sich an Familien in allen Konstellationen und Farben. Ob nun die Großeltern mit den Enkelkindern in den Urlaub fahren, die Patchworkfamilie sich auf einen Abenteuerurlaub begibt oder der alleinerziehende Vater mit den Kindern auf einen Badeurlaub fährt - auf family-2-Go finden sich spannende Berichte, Empfehlungen sowie Tipps & Tricks für angenehm stressfreies, gemeinsames Reisen.Die family-2-Go ReiseheldenNeben Gastautoren aus verschiedensten beruflichen Professionen berichten ausgewählte Familienblogger und Familienbloggerinnen von ihren Erlebnissen. Diese Reisehelden sind so echt, wie die Familien, an die sich family-2-Go richtet. So werden den Leserinnen und Lesern authentische Geschichten geboten.Der Urlaub beginnt in den eigenen vier Wändenfamily-2-Go bringt Reiselust zum Mitnehmen. Wer sich ein bisschen Urlaub in die eigenen vier Wände holen will, lässt sich mit den Rezepten zum Nachkochen, den Spielen oder Bastelideen auf http://www.family-2-go.com/ inspirieren. So kommt garantiert keine Langeweile auf!Reiselust zum Mitnehmen für die ganze Familie unter www.family-2-go.com (http://family-2-go.com/)Pressekontakt:HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & FreizeitCarmen Brüggler mailto:carmen@hmc.agencyhttp://www.hmc.agency / http://www.family-2-go.comInnsbruck / Wien / BerlinWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122621/4602780OTS: HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & FreizeitOriginal-Content von: HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit, übermittelt durch news aktuell