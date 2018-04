Kiel (ots) -Der Titel "Supermarkt des Jahres 2018" geht in den Norden. In derKategorie "Filialen über 2.000 qm" überzeugte das famila-Warenhaus inKiel-Wik. Die innovative Kult-Einkaufsstätte bestach mit Service,Sortimentsvielfalt und Wohlfühl-Atmosphäre. Im Rahmen einerfestlichen Preisverleihung am Mittwoch in Bonn erhielt famila Wik denBranchenpreis und damit die Auszeichnung als bestes WarenhausDeutschlands.famila-Warenhausleiterin Anja Rüther hat die Bewerbungsphasefederführend begleitet. Dass sie den Preis stellvertretend für dasgesamte Team entgegennehmen durfte, erfüllt sie mit Stolz: "In diesemstarken Umfeld zu gewinnen ist etwas Besonderes! Wir können es immernoch nicht ganz fassen. Ich freue mich für das gesamte Team! Sie sindimmer mit Herzblut dabei und geben diesem Warenhaus sein Gesicht."Die Auswahlkriterien sind umfangreich, die Mitbewerber sehr stark."Doch wir konnten uns erfolgreich durchsetzen!", sagt Anja Rüther.Unter anderem punktete famila mit dem Konzept auf der ca. 4.200Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Der Fischtresen, die Sushi-Barund die Verwöhntresen unterstreichen den Fokus auf Qualität undFrische. Neben internationalen Spezialitäten gibt es zahlreicheProdukte aus dem direkten Umland, zum Beispiel Brote des KielerHolzofenbäckers, Konfitüren der Kieler Marke Wind10 und Honig derImkerei Hammerbusch.Der Wettbewerb "Supermarkt des Jahres" wird jährlich von derFachzeitschrift Lebensmittel Praxis und dem Food- und GenussmagazinMeine Familie & ich ausgeschrieben. Nach einer Vorauswahl durch dieJury werden die besten zwölf Märkte von Experten besucht undgetestet. Außerdem wird eine Kundenbefragung durchgeführt, dieebenfalls mit in die Bewertung einfließt. Anhand der Ergebnissewerden jeweils drei Nominierte in den einzelnen Kategorienfestgelegt, die zur großen Preisverleihung in Bonn eingeladen werden.Pressekontakt:Bärbel HammerTel.: 0431 1696-258E-Mail: presse@famila-nordost.deAlte Weide 7 - 13, 24116 Kielwww.famila-nordost.deOriginal-Content von: famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell