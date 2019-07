fairrbav 2.0: die betriebliche Altersvorsorge für jeden / fairr.de entwickelt Angebot in der bAV konsequent weiter (FOTO)

Berlin (ots) -Arbeitgeber sind seit Anfang 2019 dazu verpflichtet, dieEinsparungen bei Sozialabgaben im Rahmen der Entgeltumwandlung beieiner betrieblichen Altersvorsorge (bAV) an ihre Mitarbeiterweiterzugeben. Während der Gesetzgeber durch solche Maßnahmen diegrundsätzliche Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge weitererhöht hat, fehlt es im Markt oft an Produktlösungen, die echtenMehrwert für die vorsorgenden Mitarbeiter bieten.Um diese Lücke zu schließen, hat fairr.de bereits Anfang 2018 diefairrbav gestartet. Die fairrbav ist die erste Direktversicherung,die bewusst auf Beitragsgarantien verzichtet und so eine volle Anlagein renditestarke ETFs ermöglicht. Zudem ist die fairrbav dasgünstigste Produkt am Markt.Eine Reihe von innovativen Unternehmen, darunter das BerlinerStartup Raisin, nutzen die fairrbav bereits, um ihren Mitarbeiterndie beste zusätzliche Altersvorsorge anzubieten.In der neuen Tarifgeneration wird die Flexibilität noch weitererhöht. Arbeitgeber können nun das Garantielevel frei wählen undihren Risikopräferenzen anpassen. Garantielevel zwischen 0% und 100%sind dabei möglich. Durch die niedrigen Kosten, den bei fairr.deüblichen Verzicht auf Abschlussprovisionen, sowie die Anlage inkostengünstigen und renditestarken ETFs, ergeben sich selbst beihöheren Garantielevel attraktive Effektivrenditen."Die fairrbav löst somit den zunächst unmöglich erscheinendenWiderspruch auf Arbeitgeberseite zwischen Sicherheitsbedürfnis aufder einen Seite und dem Wunsche Mitarbeitern eine renditestarkeAltersvorsorge anzubieten auf der anderen Seite elegant in einemProdukt auf. Die fairrbav ist nun endgültig die betrieblicheAltersvorsorge für jeden. Zudem baut fairr.de seineInnovationsführerschaft im Markt für Altersvorsorge weiter aus",ergänzt Dr. Alexander Kihm, Gründer und Leiter der Produktentwicklungbei fairr.de.Die Gebühren betragen insgesamt ausschließlich 36 EUR sowie 0,6%auf des Vertragsguthaben p.a.Mehr Details zur fairrbav: https://www.fairr.de/produkte/fairrbav/Über fairr.de und das Renten-Cockpitfairr.de ist das führende Start-up im Bereich Altersvorsorge.Kunden optimieren ihre Rente volldigital im fairr.de-Cockpit überalle Säulen hinweg. Dazu werden Ansprüche aus gesetzlicher,betrieblicher sowie privater Altersvorsorge in Echtzeit mit dempersönlichen Rentenziel abgeglichen. Um ihre Rentenziele zuerreichen, können Kunden in eigens entwickelte Anlageprodukteinvestieren, die leicht verständlich sind und darüber hinausSteuervorteile und eine wissenschaftliche Geldanlage kombinieren.Pressekontakt:Dr. Alexander Kihm | +49 30 120 822 631 |presse@fairr.de | www.fairr.de/presseOriginal-Content von: Fairr.de GmbH, übermittelt durch news aktuell