fabfab verstärkt sich mit neuem Director Business Development & Finance Fabian Gehlhaar / Europas führende digitale Plattform für Selbermacher ist gut gerüstet für den Ausbau der Marktführerschaft (FOTO)

Schenefeld bei Hamburg (ots) -fabfab, Europas führende digitale Plattform für Selbermacher,verstärkt sein Managementteam: Das Unternehmen holt Fabian Gehlhaarals neuen Director Business Development & Finance an Bord. Gehlhaar,zuvor bei GCA Altium, hat zahlreiche digitale Wachstums-Unternehmenberaten. Bei fabfab ist er für Business Development, Strategie undFinance verantwortlich und berichtet direkt an CEO Dr. AndreasSeifert.fabfab befindet sich auf starkem Wachstumskurs. Nach derNeuausrichtung im Jahr 2017 wächst das Unternehmen auf Ergebnis- undUmsatzebene im ersten Halbjahr 2019 zweistellig und gewinnt weiterMarktanteile.Als europäischer Marktführer im digitalen Geschäft mit Stoffen undZubehör für Selbermacher bietet das Unternehmen nahezu alles fürkreative Projekte - Inspiration, Anleitungen, Fachwissen sowie eineherausragende Auswahl an Stoffen, Nähzubehör, Wolle und weiterem DIYBedarf."Mit Fabian Gehlhaar haben wir einen ausgewiesenen Digital-Manageran Bord, der uns bei der Expansion hervorragend unterstützt ", sagtDr. Andreas Seifert."Es ist großartig, so ein erstklassiges Team, welches Andreas unddas fabfab-Team in so kurzer Zeit aufgebaut haben, zu unterstützen",sagt Fabian Gehlhaar. "fabfab ist zur Zeit eines der spannendstenDigital-Unternehmen mit einem einzigartigen Spirit. Ich binbegeistert von den Möglichkeiten, die sich hier bieten."Über die fabfab GmbHfabfab ist Europas führendes Unternehmen im Do-it-yourselfOnline-Markt. Neben der deutschsprachigen Kreativplattform stoffe.deist das Unternehmen mit Sitz bei Hamburg noch in Großbritannien,Schweden, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Finnland, Dänemark,Spanien, Tschechien, Polen und Portugal präsent und exportiert inüber 50 Länder weltweit. Das Angebot umfasst ein Sortiment an über10.000 (oftmals exklusiven) Stoffen für Mode, Kinderbedarf undDekoration, die durch eine große Auswahl an Nähzubehör, Wolle undweiterem DIY Bedarf ergänzt werden. Darüber hinaus bieten dieKreativplattformen inspirative Inhalte zu diversen Themen und Trends,fundiertes Fachwissen und Expertentipps sowieso zahllose kostenfreieNähanleitungen. Unter der Eigenmarkte Tula vertreibt fabfab außerdemGOTS-zertifizierte Bio-Stoffe. fabfab beschäftigt circa 200Mitarbeiter aus 14 Nationen.