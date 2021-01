Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Finanztrends Video zu Klöckner



mehr >

Berlin (ots) - Gemeinsam mit dem f3-Netzwerk (http://www.f3.de) veranstaltet das Forum Moderne Landwirtschaft (FML) (http://www.moderne-landwirtschaft.de/) auf der digitalen Internationalen Grünen Woche (IGW 2021) eine Podiumsdiskussion. Bei diesem Innovationstalk geben f3 und das FML auch erste Details zum neuen Innovationspreis Moderne Landwirtschaft bekannt. Das Grußwort hält Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.Hiermit laden wir Sie herzlich ein zum InnovationsTalk - sowie zur Ankündigung des Innovationspreises Moderne Landwirtschaft:- "Innovation in der Modernen Landwirtschaft"- Datum: Donnerstag, 21. Januar 2021 um 10:30 Uhr- Hier für das Event registrieren: Internationale Grüne Woche - Digital für Besucher (gruenewoche.de) (https://www.gruenewoche.de/FuerBesucher/index-2.html) Nach einem Grußwort durch Bundesministerin Julia Klöckner diskutieren Nikola Steinbock, Vorständin der Rentenbank, Henrik Tesch, geschäftsführender Vorstand des FML und Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur des f3-Netzwerks, über den Status Quo, die Hindernisse und möglichen Perspektiven sowie die Entwicklungsmöglichkeiten von Digitalisierung, Robotik und neuen Geschäftsmodellen in der deutschen Landwirtschaft.Im Zuge der Diskussion werden f3 und das FML erste Einblicke in den neu geschaffenen "Innovationspreis Moderne Landwirtschaft"geben. "Wir wollen spannenden Projekten und Unternehmen mehr Aufmerksamkeit verschaffen", sagt f3-Chefredakteur Schulze Steinmann "Zugleich geht es darum, zukunftsweisende und strategische Köpfe mit einem Preisgeld und inhaltlicher Unterstützung zu fördern", ergänzt FML-Geschäftsführer Tesch.Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Im Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de/) haben sich Verbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über die moderne Landwirtschaft zu informieren und den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft zu stärken. Der Verein zählt aktuell 60 Mitglieder und wird von rund 200 landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt. Weitere Informationen finden Sie hier: moderne-landwirtschaft.de (http://www.moderne-landwirtschaft.de/)Über f3 - farm.food.future:f3 - farm. food. future (https://f3.de/) ist die interaktive Plattform für innovative Ideen und Trends entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette.Wir bringen innovative Landwirtinnen und Landwirte, Unternehmen und Start-ups zusammenzusammen, fungieren als Katalysator und bauen ein starkes Netzwerk auf - die f3 Community.Unser gemeinsames Ziel: Grüne Innovationen wachsen lassen, um somit Landwirtschaft und Ernährung nachhaltig zu verändern.Pressekontakt:Beatrix ReißigKommunikationForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deAnne Kokenbrink Redaktionf3 - farm. food. futureHülsebrockstr. 2-8, 48165 MünsterTel.: +49 25 01/801 8170Mobil: +49 170 564 5584E-Mail: anne.kokenbrink@f3.deWeb www.f3.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft, übermittelt durch news aktuell