eyeSight Technologies präsentiert innovative Cockpit-Sensor-Technologie, um Ablenkung beim Autofahren zu verhindern

Herzliya, Israel (ots) - eyeSight Technologies, ein führenderAnbieter in den Bereichen Human Machine Interface (HMI) undcomputergestützte Aufmerksamkeitserkennung, stellt heute seineAutomotive-Lösung mit innovativer Cockpit-Sensor-Technologie vor.eyeSight stellt den Fahrer ins Zentrum seiner ganzheitlichen Lösungund bietet sowohl Aufmerksamkeits- als auch Fahrererkennung sowieGestensteuerung.Die lernfähige und feinabgestimmte Computererkennung der eyeSightLösung stellt die Aufmerksamkeit des Fahrers sicher, indem sieAnzeichen von Müdigkeit und Ablenkung erkennt und das Fahrzeugsystemdazu veranlasst, ein Alarmsignal auszulösen oder von sich ausSicherheitsmaßnahmen einzuleiten, wie zum Beispiel den Abstand zumvorausfahrenden Fahrzeug durch Adaptive Cruise Control (ACC) zuvergrößern.Die Fahrererkennung bietet ein neuartiges Level anPersonalisierung und Komfort, indem sie das Fahrzeugsystemfortwährend optimiert und individuell auf den Fahrer abstimmt. Sobaldder Fahrer hinter dem Lenkrad platzgenommen hat, passt dasFahrzeugsystem Einstellungen wie Sitzposition, Temperatur,Lautstärke, Musik und bevorzugte Radiosender entsprechend seinerVorlieben an.Der gleiche Sensor, der die Aufmerksamkeits- und Fahrererkennungsicherstellt, ist in der Automotive-Lösung von eyeSight auch für dieberührungsfreie Gestensteuerung zuständig. Der Fahrer erlebt dadurchein neues Maß an unmittelbarer Interaktion, das die Ablenkungsgefahrminimiert. Die einfachen Handbewegungen sind natürlich und engverknüpft mit den Funktionen, die sie steuern. Dadurch wird diekognitive Belastung minimiert, die Unstimmigkeiten zwischen einzelnenIn-Car-Systemen abgemildert und der Fahrer nicht durch das Suchen undDrücken von Touch-Screen-Feldern abgelenkt."Seit über zehn Jahren investieren wir in die Forschung undEntwicklung von marktführenden eingebetteten Lösungen fürmaschinelles Lernen, die bereits in Millionen von Geräten weltweitzum Einsatz kommen", so Gideon Shmuel, CEO von eyeSight Technologies."Dank der neuen, robusten Features zur computergestützten Erkennungermöglichen unsere Automotive-Lösungen ein neues Fahrerlebnis undtragen dazu bei, die Ablenkung beim Autofahren zu minimieren. DerTrend hin zu halbautonomen Fahrzeugen macht es für uns entscheidend,mit unseren Automotive-Lösungen über die bloßeAufmerksamkeitserkennung hinauszugehen und dem Fahrer spürbareVorteile wie personalisierte Einstellungen und Gestensteuerung zubieten."Erfahren Sie mehr über eyeSight Technologies und unsere neuenAutomotive-Lösungen unter www.eyesight-tech.com und in einem kurzenDemovideo unter https://youtu.be/nBs3K0bsxyc.Über eyeSight TechnologieseyeSight ist ein führender Anbieter von eingebettetenComputer-Vision-Lösungen. eyeSight bietet Sensor- undGestenerkennungstechnologie für eine Vielzahl von Geräten undAnwendungsbereichen. Die Technologie des Unternehmens verbessert dietägliche Handhabung von Anwendungen im Haus, Auto oder imConsumer-Electronics-Bereich durch einfache, intelligente undpersonalisierte Interaktionen. Die Technologie von eyeSight wurde füreine große Bandbreite an Applikationen entwickelt, von aktivenInteraktionen mit Gestenerkennung und Finger-Tracking über passiveNutzererkennung und Gesichtsanalyse. Dadurch ermöglicht eyeSight einepersonalisierte Nutzererfahrung auf der Grundlage der Eigenschaftenund Handlungen der Anwender. Erfahren Sie mehr unterwww.eyesight-tech.com.Pressekontakt:PR-Team bei der HBI GmbHCorinna Voss/Caroline Rixen/Stefan SchmidtE-Mail: eyeSight@hbi.deTel.: 089/99 38 87 - 30/46/47Original-Content von: eyeSight, übermittelt durch news aktuell