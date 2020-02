"extra 3": Sarah Kuttner moderiert zusätzliche Ausgaben im NDR Fernsehen

Hamburg (ots) - Start: Mittwoch, 12. Februar, 22.50 UhrDie NDR Satireshow "extra 3" kommt 2020 mit 18 zusätzlichen Ausgaben ins NDRFernsehen - durch die Sarah Kuttner führt. Die Moderatorin, Journalistin undBuch-Autorin übernimmt "extra 3" am Mittwoch um 22.50 Uhr immer dann, wennChristian Ehring in der gleichen Woche mit "extra 3" im Ersten auf Sendung ist.Dort läuft die Satireshow Donnerstagabends.Thematisch werden die Ausgaben mit Sarah Kuttner den satirischen Scheinwerferauf den Irrsinn des Alltags werfen, im Gegensatz zum aktuellen, politischenIrrsinn der Woche in den Sendungen mit Christian Ehring. Die beliebte Rubrik"Der reale Irrsinn" wird bei "extra 3" mit Sarah Kuttner eine ebenso große Rollespielen wie der Blick auf den gesellschaftlichen Irrsinn rund um Handy,Ernährung oder E-Zigaretten. Neben den bekannten "extra 3"-Beiträgen wird SarahKuttner in ihren Ausgaben zudem jeweils einen Gast begrüßen, der von seinem ganzpersönlichen Irrsinn berichten wird. Das können Promis, Wissenschaftler oder derMensch von nebenan sein. Zum Auftakt kommt der Kabarettist Wolfgang Trepper -mit ihm spricht Sarah Kuttner über Shitstorms im Netz. Die erste Ausgabe von"extra 3" mit der neuen, zusätzlichen Moderatorin zeigt das NDR Fernsehen am 12.Februar.Sarah Kuttner begann ihre TV-Karriere bei den Musiksendern "VIVA" und "MTV". ImAnschluss moderierte sie verschiedene Fernseh- und Radiosendungen in der ARD,beim ZDF, 3sat und SAT.1. Seit 2009 ist sie zudem auch als Roman-Autorinerfolgreich.Sarah Kuttner steht gern für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse wenden Siesich gern an NDR Presse und Information, Iris Bents, Tel. 040/4156-2304, E-Maili.bents@ndr.de.Mehr zu "extra 3" unter www.NDR.de/extra3Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4516328OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell