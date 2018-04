exocad bringt ChairsideCAD heraus

Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - exocad verkündete vorKurzem die Verfügbarkeit seiner neuen Softwarelösung ChairsideCAD fürdie Gestaltung von Restaurationen in der Zahnarztpraxis noch amgleichen Tag.ChairsideCAD ist die erste komplette CAD/CAM-Softwareplattform mitoffener Architektur für Zahnbehandlungen an nur einem Termin. DerArbeitsablauf am Behandlungsplatz ist unkompliziert, leicht zuerlernen und auf die Anwendung in der Praxis optimiert,einschließlich einer schrittweisen Anleitung, die durch denDesignprozess führt. Sie basiert auf derselben bewährten Technologiewie exocads "Best-of-Breed"-Laborsoftware, die für ihreZuverlässigkeit und robusten Funktionen bekannt ist. In wenigeneinfachen Schritten erstellt exocad ChairsideCAD hochästhetischeRestaurationslösungen mit minimaler Nachbearbeitung."Das Besondere an ChairsideCAD ist die Integration mit Scannern,Fräsmaschinen und Druckern mit offener Architektur", erklärt MaikGerth, CTO von exocad. "Unser Ansatz schließt eine Veraltung in derZukunft aus, indem der Zugang zu den neuesten, innovativsten Gerätenvon mehreren Anbietern auf dem offenen Markt sichergestellt wird", soHerr Gerth. "Wenn man Änderungen an seinen Arbeitsabläufen, Gerätenoder Dienstleistungen vornehmen möchte, so passt sich exocad an diejeweiligen Verfahren in der Praxis an. Die gemeinsame Verbindungbildet exocads offene Architekturplattform, die es einem ermöglicht,Hardware und Materialien zu integrieren, ohne sich auf ein Modell voneinem einzelnen Anbieter festlegen zu müssen", betont er.Restaurationen noch am gleichen Tag gewinnen in der Zahnbehandlungzunehmend an Bedeutung. Dazu Tillmann Steinbrecher, Geschäftsführervon exocad: "Die Patienten erwarten diese Leistung und dies schafftneue Herausforderungen sowohl für Zahnärzte als auch für Labore.Unser Ziel ist es, Technologie anzubieten, die Klinikern undLabortechnikern die maximale Ausschöpfung von digitalen Prozessenermöglicht - und zwar als Partner, nicht Konkurrenten." Eines derFeatures von exocad ChairsideCAD ist dentalshare, eineOnline-Kooperationsplattform, die sichere Kommunikation und nahezuEchtzeit-Datenübertragung zwischen Zahnärzten und Zahntechnikernbietet. "Mit unserer Technologie können Labortechniker ihren Kundenzusätzliche digitale Dienstleistungen anbieten, da viele Schritte desdigitalen Prozesses auch von einem Partnerlabor ausgeführt werdenkönnen", sagt Herr Steinbrecher.exocad ChairsideCAD wird über ausgewählte Vertriebspartner, dieüber die entsprechenden Prozesse für den Vertrieb von Medizingerätenin ihrem jeweiligen Markt verfügen, in europäischen undamerikanischen Märkten erhältlich sein.Informationen zur exocad GmbHDie exocad GmbH ist ein dynamisches und innovativesSoftware-Unternehmen, das sich der Ausweitung der Möglichkeiten derdigitalen Zahnmedizin verschrieben hat und Erstausrüstern (OEMs)flexible, zuverlässige und einfach bedienbare CAD-/CAM-Software fürDentallabore und Zahnarztpraxen bietet. exocad-Software wurde vonführenden OEMs weltweit zur Integration in ihreCAD-/CAM-Dentalangebote ausgewählt. Jedes Jahr werden Tausende exocadDentalCAD-Lizenzen verkauft. Weitere Informationen und eine Liste vonexocad-Vertriebspartnern finden Sie unter exocad.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/664783/chairsideCAD_screenshot01__1.jpgPressekontakt:Novica Savicnos@exocad.comOriginal-Content von: exocad, übermittelt durch news aktuell