Ein exklusives Programm zu Innovation, Industrie 4.0 und Intrapreneurship für Führungskräfte / Einblicke in die Stärken der beiden Ökosysteme RWTH Aachen Campus und Silicon Valley (FOTO)

Aachen (ots) -Der RWTH Aachen Campus bietet das weltweit einzigartige Programm"Industry 4.0 Executive Education - Disruptive Innovation andIntrapreneurship" an, das sich an Führungskräfte richtet mit demZiel, innovative Strategien für ihre Unternehmen zu entwickeln undumzusetzen. Durch den Zugang zum RWTH Aachen Campus und zum SiliconValley erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in dieErfolgsgeschichten und in den Pioniergeist beider Standorte, die dieImpulse für eigene Innovationsprojekte im Unternehmen setzen sollen.Das Programm besteht aus insgesamt drei Modulen: je eine Präsenzwochein Aachen (11. März - 15. März 2019) und im Silicon Valley (9.September - 13. September 2019) sowie einem Online-Kurs."Die unternehmerische Innovationskraft des Silicon Valley ist unsein großes Vorbild. Die synergetische Kombination aus agilerHardware-Entwicklung und Software-Innovationsschmiede hebt unserProgramm auf ein völlig neues Level", sagt Prof. Günther Schuh,Geschäftsführer der RWTH Aachen Campus GmbH. Prof. Raymond Levitt,Stanford School of Engineering und Mitglied des Akademischen Beiratsfür das Programm, bekräftigt die Einbindung des Silicon Valley in dasRWTH-Programm und ist von den Aachener Hardware-Innovationenbegeistert: "Das Programm zeichnet sich durch die komplementärenStärken beider Standorte aus. Aachens Produktionsökosystem des 21.Jahrhunderts ist mit seiner umfassenden Forschungsexpertise imBereich Industrie 4.0 und dem Erfolg seiner realen Anwendungen wieden Elektrofahrzeugen StreetScooter und e.GO Life weltklasse".Das ProgrammDas exklusive Programm ist geprägt von Top-Managern führenderUnternehmen und erstklassigen akademischen Experten. Neben denkonzeptionellen Inhalten sind Praxisbeispiele unter anderem aus derElektromobilität integriert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer habendie Möglichkeit, an ihren eigenen Fallstudien zu arbeiten undFeedback von den Referenten zu erhalten. Während der Aachener Wocheerfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was disruptiveInnovation im Zusammenhang mit Industrie 4.0 bedeutet, wie geistigesEigentum bestmöglich zu nutzen ist, welche Chancen externe Impulsefür den eigenen Innovationsprozess bieten und welche Rolle dasManagement dabei spielt. Im Mittelpunkt der Woche im Silicon Valleystehen das erfolgreiche Management von Innovation undIntrapreneurship, geeignete Geschäftsmodelle sowie die Bedeutungagiler Entwicklungsprozesse und kreativer Lösungen im Sinne desDesign Thinking Ansatzes.Die StandorteMit dem RWTH Aachen Campus realisiert die RWTH Aachen Universityein einzigartiges Forschungsnetzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft.In diesem Ökosystem greifen die Mitglieder aktuell auf eine Expertisevon über 360 engagierten Unternehmen und 280 etabliertenRWTH-Instituten zu. Aachen ist bereits heute eine internationaleDrehscheibe für agile Hardware-Innovationen in der Industrie4.0-Welt. Der Begriff Industrie 4.0 geht auf eine Initiative derdeutschen Bundesregierung zurück. Die Elektrofahrzeuge StreetScooterund e.GO Life sind Erfolge des RWTH Aachen Campus und leisten durchihre Innovationskraft einen wichtigen Beitrag für das EngineeringValley in Nordrhein-Westfalen. Das Silicon Valley ist der 'Place tobe' für die IT- und High Tech-Branche. Stark verbunden mit derStanford Universität herrscht vor Ort eine ausgeprägte Kultur desinnovativen Unternehmertums. Die Dichte der ansässigenTechnologieunternehmen garantiert geballte Kompetenz vor Ort unddamit kontinuierlich neue Software-Lösungen.Die ReferentenZu den Referenten aus Wissenschaft und Industrie zählen unteranderem Prof. Günther Schuh (Produktionssystematik, RWTH Aachen),Prof. Raymond Levitt (Bau- und Umweltingenieurwesen, StanfordUniversity), Prof. Malte Brettel (Innovation und Entrepreneurship,RWTH Aachen), Prof. Frank Piller (Technologie undInnovationsmanagement, RWTH Aachen), Dr. Rupert Deger (European 4.0Tranformation Center), Prof. Achim Kampker (Fertigungstechnik vonE-Mobilitätskomponenten) und Marc Sommer (Facebook).Der Akademische BeiratProfessor Günther Schuh, Initiator des RWTH Aachen Campus,realisiert mit dem Cluster Produktionstechnik eine der aktuellgrößten produktionstechnischen Forschungseinheiten in Europa.Professor Raymond Levitt, Stanford School of Engineering, warAkademischer Direktor des Stanford Advanced Project ManagementProgram, das zum erfolgreichsten Executive Education Program desStanford Center for Professional Development wurde.Prof. Rolf Wolff, School of Business and Economics an derUniversität Göteborg und RWTH Campus GmbH, verfügt über langjährigeErfahrung im Management von Business Schools und Executive Education.Die KostenDie Teilnahmegebühr beträgt 15.000 Euro zzgl. Die KostenDie Teilnahmegebühr beträgt 15.000 Euro zzgl. MwSt. Early BirdTickets sind mit einem Rabatt von 10% bis zum 30. September 2018erhältlich. Unternehmen, die mindestens drei Teilnehmer anmelden,erhalten einen Rabatt von 10% (nicht kombinierbar mit demFrühbucherrabatt). Interessenten können sich ab sofort anmelden. DieTeilnehmerzahl ist begrenzt.Weitere Informationen und zur Anmeldung: http://ots.de/PtPdD1