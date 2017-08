Berlin (ots) - Nach Recherchen des ARD-Magazins Kontraste könnensich Verbraucher beim Farbenkauf nicht uneingeschränkt auf dasGütesiegel "Blauer Engel" verlassen. Zwar wirbt der "Blaue Engel"damit, nur emissions- und schadstoffarme Produkte auszuzeichnen, dochdies ist nicht immer der Fall. Viele Produkte, die mit dem "BlauenEngel" als Gütesiegel werben, enthalten das KonservierungsmittelMethylisothiazolinon.Das Konservierungsmittel gehört zur Gruppe der Isothiazolinone,die ein hohes Allergiepotenzial bergen. Seit 2009 hat nach Erhebungenvon Dermatologen die Zahl der Betroffenen stark zugenommen, dieallergische Reaktionen auf das KonservierungsmittelMethylisothiazolinon erleiden. Die Verbraucherzentrale NRW fordertdeshalb: "Die Verwendung von Isothiazolinonen muss zum Schutz derVerbraucher/-innen in Produkten dringend verboten werden".Isothiazolinone werden in Farben, aber auch in vielenHaushaltsprodukten wie Allzweckreiniger und Spülmittel eingesetzt.Experten weisen seit Jahren darauf hin, dass dieseKonservierungsmittelgruppe schwere Kontaktallergien auslösen kann.Wer einmal sensibilisiert ist, muss den Stoff lebenslang meiden.Trotzdem erhalten Wandfarben, die Isothiazolinone enthalten, dasSiegel "Blauer Engel". Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert,dass dadurch Verbraucher in die Irre geführt werden, weil dieKennzeichnung "die gesundheitliche Unbedenklichkeit der verwendetenFarbe" suggeriere. Die Richtlinien zur Vergabe des "Blauen Engel"sollten "rasch aktualisiert" werden, so die Verbraucherschützer.Der "Blaue Engel" gilt als das "Umweltzeichen der Bundesregierungzum Schutz von Mensch und Umwelt". Über die Vergabe entscheidet eineJury, zu der im Kern Wirtschafts- und Verbraucherverbände sowie dasUmweltbundesamt sowie die RAL gGmbH gehören.Isothiazolinone werden eingesetzt, um eine längere Haltbarkeit derProdukte zu erreichen. Bei Wandfarben gibt es längst Alternativen inder Herstellung. Auf Kontraste-Anfrage kündigten Hersteller wieAlpina Farben und Caparol an, man würde intensiv daran arbeiten, dasSortiment "sukzessive auf Konservierungsmittelfreiheit" umzustellen.Die Hintergründe: Donnerstag, 21.45 Uhr im ERSTENPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell