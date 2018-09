exakt - So leben wir! 2018 / Bürgermeister in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind überwiegend parteilos

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:Die Parteizugehörigkeit verliert im Bürgermeisteramt immer mehr anBedeutung. Die überwiegende Mehrheit der gewählten Bürgermeister inSachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehört keiner Partei an. Dasergab eine Auswertung von Daten der Statistischen Landesämter für dieDokumentation "exakt - So leben wir! 2018" (Mittwoch, 12.09.2018 ab20:15 Uhr, MDR-Fernsehen). Demnach sind in Thüringen mit knapp 27Prozent die wenigsten Ortschefs Mitglied einer Partei. InSachsen-Anhalt vertreten 36 und in Sachsen 43 Prozent derBürgermeister politische Parteien. In sehr vielen Fällen regierenparteilose Bürgermeister von freien Wählervereinigungen dieGemeinden.Die am stärksten vertretene Partei unter den Bürgermeistern inMitteldeutschland ist mit insgesamt 397 die CDU. Die Christdemokratenstellen 201 Ortschefs in Thüringen, 142 in Sachsen und 54 inSachsen-Anhalt. Für die SPD sind in den drei Ländern insgesamt 79Bürgermeister im Amt, für die Linke 29, für die FDP 18 und für dieGrünen 3. Einige Ortschefs davon sind für mehrere Parteienangetreten. Die AfD stellt keine Bürgermeister in Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen.Die meisten Bürgermeister in den drei Ländern gibt es inThüringen. Grund ist die Anzahl der Gemeinden, die aufgrund vonKommunalstrukturreformen in Sachsen und Sachsen-Anhalt starkabgenommen hat. In Thüringen zählt das Statistikamt 849 Ortschefs, inSachsen 421 und in Sachsen-Anhalt 218. Vor allem in Thüringen ist dieüberwiegende Anzahl (83 Prozent) der Bürgermeister ehrenamtlichaktiv, in Sachsen-Anhalt 47 Prozent und in Sachsen 30.Für die Auswertung wurden die Daten der vergangenenBürgermeisterwahlen der Statistischen Landesämter herangezogen.Mehr dazu unter www.mdr.de/investigativ.Die vierteilige Staffel "exakt - So leben wir!" läuft im Septemberimmer mittwochs, immer 20:15 im MDR-Fernsehen. Die zweite Folge am12. September 2018 stellt die Frage "Dienen oder Herrschen?"Pressekontakt:MDR, redaktionelle Ansprechpartnerinnen:Katrin Hartig, E-Mail: Katrin.Hartig@mdr.de, Tel.: (0391) 5 39 23 44Uta Kroemer, E-Mail: Uta.Kroemer@mdr.de, Tel.: (0391) 5 39 23 62Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell