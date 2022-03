evocenta GmbH erhält ISO-27001-Zertifizierung in Rekordzeit

Gelsenkirchen/Düsseldorf (ots) -Das Technologie- und Service-Unternehmen evocenta GmbH ist vom TÜV NORD nach der internationalen Norm ISO 27001:2013 zertifiziert worden. Damit wird nach einem umfassenden Audit bescheinigt, dass es ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) eingeführt hat, das sämtliche Anforderungen der ISO 27001 erfüllt. Der Geltungsbereich des Zertifikats erstreckt sich auf das gesamte Unternehmen mit seinen Bereichen Service-Desk-, Managed-Service-, Prozessarchitektur- und Cyber-Security-Dienstleistungen, Entwicklung Künstlicher Intelligenz sowie alle Unterstützungsprozesse in der evocenta GmbH.Dazu sagte der Geschäftsführer der evocenta GmbH, Uwe Kamann: "Wir freuen uns sehr, dass wir als Unternehmen, das erst vor knapp einem Jahr gegründet worden ist, die ISO-27001-Zertifizierung erhalten konnten. Sie belegt, dass unsere Unternehmensprozesse bereits nach kurzer Gründungszeit den qualitativ höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.Besonders stolz sind wir darauf, dies in so kurzer Zeit erreicht zu haben. Unser ISMS wurde in nur acht Monaten im gesamten Unternehmen eingeführt, implementiert und schließlich ohne Ausschlüsse in der Anwendbarkeitserklärung zertifiziert. Das ist ein Rekordzeitraum für einen solch intensiven und anspruchsvollen Prozess. Selbst langjährig am Markt etablierte Unternehmen brauchen für die Einführung eines ISMS regelmäßig bis zu zwei Jahre. Für unsere Kunden und Partner belegt dies einmal mehr unsere verlässlich hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards."Die ISO 27001:2013 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme und damit die wichtigste Cyber-Security-Zertifizierung. Sie bietet Unternehmen einen systematischen Ansatz zur Planung, Umsetzung, Überwachung und Verbesserung der betrieblichen Informationssicherheit und dem Schutz vertraulicher Daten.Über die evocenta GmbH:Die evocenta GmbH ist ein technologiegetriebener und hochinnovativer Service-Dienstleister für branchenunabhängige und fachbereichsübergreifende Geschäftsprozesse. Sie betreibt eigene Service-Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung für ihre Business- und Security Operation Services auf Basis ihrer eigenentwickelten KI-Plattform EMMA an. Zudem berät und unterstützt sie ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation auf digitale Prozesse in ihren Unternehmen.Pressekontakt:evocenta GmbHTel: +49 (0)211-21 09 00 30E-Mail: presse@evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell