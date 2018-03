eventa AG München und Visionaries 777 Hongkong gründen Joint Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Seeshaupt/München (ots) -- Es vereinen sich die langjährige Erfahrung der eventa AG imBereich Hardware und Automation mit dem Know-How von Visionaries777 in der Entwicklung von Virtual und Augmented RealitySoftware.- Die Partner halten jeweils 50 % der Anteile.- Das erste Demo-Projekt wird 2018 in München gestartet.- Die Joint Venture-Vereinbarung wurde am 1.03.2018 unterzeichnet.- Die erste gemeinsame patentierte Lösung wird weltweit eingeführtund auf der Light + Building Messe in Frankfurt vom 18. bis 23.März 2018 präsentiert.Das Startup-Unternehmen Visionaries 777 und der Spezialist imBereich Finanzierung und Entwicklung von Technologie-Unternehmeneventa AG haben offiziell ein europäisch-asiatisches Joint Venturemit dem Schwerpunkt Lighting & Augmented Reality gegründet. Das erstegemeinsame Produkt "AR light" ist eine revolutionäre Software, diedie neuste Automatisierungshardware und AR Software verbindet, um einAR Lichtsteuersystem zu entwickeln.Das neue Joint Venture wird sich schwerpunktmäßig mit derWeiterentwicklung seiner ersten Software befassen, die im März aufder Light + Building Messe in Frankfurt vorgestellt wird. Mit demZiel vor Augen, komplexe automatisierte Beleuchtungssysteme neu zuerfinden, nutzt die Software das Potenzial von Computer Vision, IoTund AR, um eine virtuelle Matrix in Echtzeit zu erschaffen, die mitden neusten iOS-Geräten kompatibel ist."Dies ist die Zukunft. Die Zeiten, in denen komplexe Systemezusätzlich Kosten für Anlage und Hardware verursacht haben und voneinem unerfahrenen Anwender bedient wurden, sind vorbei", erklärtFlorian Felsch, CEO der eventa AG, während einer internenVeranstaltung in der Zentrale von Visionaries 777.Das gesamte Lösungssystem wurde von hocherfahrenen Ingenieuren undSoftwareentwicklern beider Unternehmen entworfen. Der entscheidendeMoment ist gekommen, denn vorhandene Hardware von weltweitenHerstellern gewinnt immer mehr an Zuverlässigkeit und Stärke. "Wirhaben uns bei der Entwicklung des ersten Lösungspakets für Appleentschieden, weil es ein sehr robustes System ist, dass in jedem Landerworben werden kann. Wir haben uns überlegt, wie man den kleinenComputer verwenden kann, den wir alle in der Hostentasche mit unstragen, um die Bedienung und den weltweiten Einsatz zubeschleunigen", so Nicolas Guyon, ein Gründungspartner vonVisionaries 777.Die Modularität der Software ermöglicht eine direkte Verbindung zuden Leuchten oder eine Verbindung über bereits installierteAutomatisierungssysteme. Sobald diese eingerichtet sind, könnenBenutzer ein einzelnes Gerät auswählen und bedienen. Außerdemvisualisiert das System Echzeit-Verbrauchsdaten und andereInformationen, die für Wartungszwecke von Bedeutung sein könnten.Darüber hinaus wird das System mit der System Management Cloud-Lösungmavacon e.cloud verbunden, die 2017 von dem durch die eventa AGfinanzierten Unternehmen livebau smart electric eingeführt wurde."Innovation geschieht nicht über Nacht. Das Team von Visionariesmeldete bereits vor neun Jahren Patente im Bereich AR fürinternationale Unternehmen an, als das Konzept noch in denKinderschuhen steckte. Wir haben jetzt den perfekten Partner, derunser Wissen bündeln und es für Gebäudetechnologien nutzen kann, wassehr spannend ist!", sagt David Castañeda, Mitgründer von Visionaries777, in einer Rede in Hongkong.Die Beleuchtungsindustrie und Gebäudeautomation haben durch dieEinführung von LEDs große Veränderungen erfahren, eine Tatsache, diedurch die Nutzung von AR und IoT noch zusätzlich beschleunigt wird."Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal eine LED Birneanfasste und sie nicht heiß war. Es war eine überwältigende Erfahrungund ein gewaltiger Fortschritt für die Beleuchtungsindustrie. Wirwollen nun, dass die Nutzer wieder vom gleichen Gefühl ergriffenwerden. Wir wollen ihnen neue Möglichkeiten eröffnen und mit nureinem Fingerklick eine Brücke zwischen der physischen und digitalenWelt schaffen. Daran arbeiten wir mit Visionaries jeden Tag undfreuen uns daher sehr darüber, als Ergebnis der harten Arbeit undunserer engen Partnerschaft mit der eventa AG, das Produkt "AR light"auf den Markt zu bringen, das eine weltweite Bereicherung sein wird",so Frantz Lasorne, Gründungsmitglied von Visionaries 777 in Hongkong.Über eventa AG:Die eventa Aktiengesellschaft entwickelt und finanziertUnternehmen der Technologie- und Dienstleistungsbranche. DieUnternehmen der inhabergeführten eventa AG sind hochspezialisiert undliefern schwerpunktmäßig Produkte zur Gebäudeautomation sowieaudiovisuelle und multimediale Systemlösungen. Der Firmensitz der imJahr 2000 gegründeten eventa AG ist in Seeshaupt bei München gelegen.Pressekontakt:Laura Stachowitzeventa AGlaura.stachowitz@eventa.agTel: +49 8801 9119-205Fax: +49 8801 9119-290Original-Content von: eventa AG, übermittelt durch news aktuell