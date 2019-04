europasindwir - Initiativkreis Ruhr ruft zur Teilnahme an der Europawahl auf (FOTO)

Essen (ots) -- Wirtschaftsbündnis sieht die europäischen Werte bedroht durchPopulisten und Nationalisten- Unternehmen zeigen mit einer Kampagne Flagge für Demokratie undZusammenhalt- Moderator Bernd Tönjes: Wähler haben es am 26. Mai in der Hand,mit ihrer Stimme die europäische Idee zu stärkenDer Initiativkreis Ruhr ruft alle wahlberechtigten Bürgerinnen undBürger auf, von ihrem demokratischen Grundrecht auf freie WahlenGebrauch zu machen und bei der Europawahl am 26. Mai 2019 ihre Stimmeabzugeben. Die Vollversammlung des Wirtschaftsbündnisses, die heutebei der FAKT AG in Essen tagte, markiert den Start der Kampagne#europasindwir. Sie wird den Wahlaufruf auf Transparenten anUnternehmensflächen, mit Anzeigen in Firmen-Publikationen oderBeiträgen in Internetauftritten und auf Social-Media-Plattformenflankieren."Die Europäische Union ist seit mehr als einem halben Jahrhundertdie Basis für Frieden, Stabilität und Wohlstand auf dem KontinentEuropa. Sie ist mehr als ein Wirtschaftsverbund; sie ist eineWertegemeinschaft", heißt es unter anderem in dem zur Vollversammlungvorgelegten Wahlaufruf. "Jedoch ist der europäische Gedanke an einemkritischen Punkt angekommen. Die gemeinsamen Werte undErrungenschaften der Europäischen Union für alle Bürgerinnen undBürger geraten durch populistische und nationalistische Tendenzenzunehmend in Gefahr."Neue Grenzen setzen die wirtschaftliche Zukunft aufs Spiel"Neue Grenzen auf der Landkarte und in den Köpfen setzen denZusammenhalt und die wirtschaftliche Zukunft Europas aufs Spiel",sagt Bernd Tönjes, Moderator des Initiativkreises Ruhr. "Jetzt istdie Zeit, sich Populisten und Nationalisten entgegenzustellen. DieWählerinnen und Wähler haben es am 26. Mai in der Hand, dieeuropäische Idee mit ihrer Stimme zu stärken", so Tönjes, dergleichzeitig Vorsitzender des Vorstandes der RAG-Stiftung ist. "Dereuropäische Binnenmarkt sichert Stellen und schafft neueArbeitsplätze", betont Co-Moderator Dr. Thomas A. Lange. "GlobaleUnternehmen beschäftigen Fachkräfte aus aller Welt, und ihrGeschäftserfolg basiert auf Standorten im In- und Ausland.Insbesondere die Menschen im Ruhrgebiet als drittgrößtem Ballungsraumder EU, starker Industrieregion und europäischer Warendrehscheibeprofitieren vom Binnenmarkt", so Lange, der auch Vorsitzender desVorstandes der NATIONAL-BANK AG ist.An der Aktion #europasindwir werden sich in den kommenden Wochenzahlreiche Unternehmen und Institutionen mit unterschiedlichenFormaten beteiligen, zum Beispiel Bürger und Belegschaften zurTeilnahme an der Wahl aufrufen und auf eigenen Werbeflächen oder imInternet sowie in Firmennetzwerken Flagge für ein starkes Europazeigen. Darunter sind BANK IM BISTUM ESSEN, BP Europa,Emschergenossenschaft/Lippeverband, Evonik, EY, IG BCE, innogy,Katholisches Klinikum Bochum, KÖTTER Services, KÜMMERLEIN,NATIONAL-BANK, RAG, RAG-Stiftung, RWE, SIGNAL IDUNA, STEAG,thyssenkrupp, TRIMET, VIVAWEST, Vonovia, WestLotto und Wilo Gruppe.Weitere sollen hinzukommen und den Hashtag #europasindwir in densozialen Netzwerken teilen.Über den Initiativkreis RuhrMehr als 70 Unternehmen und Institutionen bilden ein starkesregionales Wirtschaftsbündnis. Der Initiativkreis Ruhr ist ein Motordes Wandels. Seine Mitglieder verbindet das Ziel, die Entwicklung desRuhrgebiets voranzutreiben und seine Zukunfts- undWettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. WesentlicheHandlungsfelder sind Wirtschaft, Bildung und Kultur. Aus diesemAntrieb heraus entstanden Leitprojekte mit Strahlkraft, zum BeispielInnovationCity Ruhr, die Gründerallianz Ruhr, die TalentMetropoleRuhr und das Klavier-Festival Ruhr. Weitere Informationen unterwww.i-r.de.Pressekontakt:Christian IckingLeiter Kommunikation & PressesprecherTelefon +49 201 89 66-660Telefax +49 201 89 66-670E-Mail icking@i-r.deOriginal-Content von: Initiativkreis Ruhr GmbH, übermittelt durch news aktuell