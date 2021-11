europaper startet Testlauf mit coreless-Kassenrollen ohne Plastikverpackung

Hamburg (ots) -Dem Großhändler für Papier- und Etikettenrollen aus Norderstedt gelang im Sommer vergangenen Jahres eine echte Sensation: Das Unternehmen sicherte sich die exklusiven Vertriebsrechte für die weltweit ersten kernlosen Bonrollen auf dem Markt. Der fehlende Plastikkern dieser Produktinnovation sorgt dafür, dass pro Rolle rund vier Gramm Plastik oder seltene Pappe eingespart werden können - die Produktion trägt somit maßgeblich zum Umweltschutz und einer nachhaltigen Entwicklung der Branche bei. europaper geht nun noch einen Schritt weiter: Auch die Verpackung der Kassenrollen in Stangen soll zukünftig komplett plastikfrei erfolgen. Dazu startet das Unternehmen aktuell einen Testlauf.Über 20.000 Kunden erfreuen sich mittlerweile an den kernlosen Bonrollen der Marke coreless - Tendenz weiter steigend. Trotz Corona-Pandemie ist es europaper gelungen, in nur fünfzehn Monaten für eine erfolgreiche Markteinführung der Weltneuheit in Deutschland zu sorgen. "Wir haben in dieser Zeit weit mehr als 1,2 Millionen kernlose Kassenrollen verkauft und damit mehr über vier Tonnen sinnlosen Plastikmüll vermieden. Würde man die eigensparten Kerne übereinanderstellen, ergäbe sich ein Turm mit einer Gesamthöhe von über 100 Kilometern", berichtet Geschäftsführer Frank Lunkeit vom bisherigen Erfolg.europaper geht weiteren Schritt in Richtung NachhaltigkeitDoch mit den bisherigen Meilensteinen ist es für das Unternehmen aus Norderstedt, das zu den Marktführern im Großhandel von Papier- und Etikettenrollen gehört, nicht getan: Eine fortlaufende Weiterentwicklung und Optimierung von Produkten sowie Prozessen sind den Verantwortlichen besonders wichtig.Wie in vielen europäischen Nachbarländern werden die Kassenrollen in Deutschland aktuell in Stangen mit jeweils fünf oder zehn Rollen in einer Plastikfolie verschweißt - in England ist dies bereits abgeschafft. Diese Verpackung dient dem "Schutz" der Rolle, um sicherzustellen, dass das Produkt die Kunden in strahlend weißem Zustand erreicht - ohne die Folie könnte es beim Transport zu leichten Verfärbungen der ersten Papierschicht der Kassenrolle kommen. Für europaper eine weitere sinnlose Produktion von Plastikmüll: "Wir sprechen hier von den ersten 5-8 cm einer Papierrolle. In der Regel ist dies genau die Fläche, die nach dem Einlegen der Rolle in den Drucker ohnehin entsorgt wird", argumentiert Frank Lunkeit.europaper hat sich im Zuge dessen dazu entschlossen, einen groß angelegten Testlauf mit Kassenrollen ohne die besagte Plastikfolie zu starten. Rund 2.000 Kunden erhalten die bestellten Kassenrollen nun nicht nur kernlos und müllfrei, sondern auch komplett plastikfrei. Das ehrliche Feedback der Abnehmer ist europaper dabei besonders wichtig: "Sollte diese Form der Plastikvermeidung bei unseren Kunden auf breite Akzeptanz stoßen, würden wir die Produktion ab dem 01.01.2022 komplett auf plastikfrei umstellen. Dazu müssen wir vorab sicherstellen, dass der Markt bereit für diese Veränderung ist und sie annimmt. Wir sind deshalb besonders gespannt auf das direkte Feedback unserer Kunden und hoffen, somit einen weiteren Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit gehen zu können", so der europaper-Geschäftsführer abschließend.Über die europaper GmbHDer Großhändler von Papier- und Etikettenrollen bedient mit seinem vielfältigen Produktangebot mehr als 120.000 Kunden und hat sich in seiner noch jungen Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2001 zu einem der Marktführer in ganz Europa entwickelt.Pressekontakt:europaper GmbHSegeberger Chaussee 3622850 NorderstedtTelefon: 0800 - 102 32 40Telefax: 0800 - 102 32 50E-Mail: info@europaper.dewww.europaper.deOriginal-Content von: europaper GmbH, übermittelt durch news aktuell