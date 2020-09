europaper freut sich über coreless-Produkte bei 3.000 Kunden

Norderstedt (ots) - Erst im Juli diesen Jahres launchte der Großhändler für Papier- und Etikettenrollen europaper einen eigenen Online-Shop für den exklusiven Vertrieb einer Weltneuheit: Bonrollen ohne Kern. Seither konnten unter anderem Großunternehmen wie burgerme und Franchisepartner von McDonald´s als Kunden gewonnen und für die Produktinnovation begeistert werden. Nach der Einführung weiterer Neuheiten im Online-Shop - zuletzt kernloser EC-Kassenrollen mit SEPA-Text - darf sich europaper nun über den Einsatz von coreless-Produkten in 3.000 Geschäften innerhalb Deutschlands und Österreichs freuen.Insgesamt 850 Kilogramm eingespartes Plastik durch kernlose BonrollenDank der großen Resonanz in den ersten Monaten des Vertriebs ist es europaper gelungen, einen wachsenden Kundenstamm aufzubauen und die coreless-Produkte erfolgreich am Markt zu etablieren. Mittlerweile konnten bereits über 210.000 kernlose Rollen verkauft werden. Als einer der Marktführer im Großhandel von Papierrollen setzt sich europaper seit Jahren aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein: "Durch die über unseren Shop bezogenen kernlosen Bonrollen konnten zum jetzigen Zeitpunkt ganze 850 Kilogramm Plastik eingespart werden - das ist eine Innovation auf dem Markt. Jeder Kern enthält normalerweise circa vier Gramm Plastik, auf das bei der Produktion der coreless-Produkte verzichtet wird. Zur Verbildlichung: Übereinander gestapelt würde das einen 17 Kilometer hohen Turm an Plastikhülsen ergeben", so Geschäftsführer Frank Lunkeit.Produktneuheiten ab Oktober im coreless-Shop erhältlichNach dem Erfolg der ersten gelaunchten Produkte - der Standard-Thermorollen mit den Maßen 80mm/80mm und 80mm/65mm sowie der ersten kernlosen EC-Kassenrollen mit SEPA-Text auf der Rückseite - erhalten ab Oktober weitere Bonrollen Einzug in den Online-Shop von europaper. Das Produktsortiment wird um Thermo-Waagenrollen für Mettler und Bizerba Waagen erweitert: "Durch den Verkauf von kernlosen Thermorollen, die speziell für den Einsatz in bondruckenden Waagen geeignet sind, erschließen wir eine weitere Zielgruppe. Neben den EC-Rollen mit SEPA-Text, die von circa 80 Prozent des Marktes benötigt werden, bedienen wir mit diesen Produkten auch Metzgereien", erklärt der europaper-Geschäftsführer. Zusätzlich werden ab Oktober alle gängigen EC-Rollen mit einer Lauflänge von acht bis 40 Metern sowohl mit als auch ohne SEPA-Text auf der Rückseite unter shop.europaper.de (https://shop.europaper.de/home.html) erhältlich sein.Über die europaper GmbHDer Großhändler von Papier- und Etikettenrollen bedient mit seinem vielfältigen Produktangebot mehr als 120.000 Kunden und hat sich in seiner noch jungen Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2001 zu einem der Marktführer in ganz Europa entwickelt.Pressekontakt:europaper GmbHSegeberger Chaussee 3622850 NorderstedtTelefon: 0800 - 102 32 40Telefax: 0800 - 102 32 50E-Mail: info@europaper.dewww.europaper.deOriginal-Content von: europaper GmbH, übermittelt durch news aktuell