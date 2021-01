Ein europäischer Hub für Digital Finance / 2. Frankfurt Digital Finance Konferenz am 3. Februar 2021

Frankfurt (ots) - Die Frankfurt Digital Finance Konferenz verbindet führende europäische und internationale Start-ups, Finanzdienstleister, Wissenschaftler und Politiker mit Investoren und Unternehmern. Am 3. Februar 2021 treffen sich zum zweiten Mal 50 hochkarätige Rednerinnen, Redner und diesmal mehr als 1.000 Gäste auf der neuen virtuellen Konferenzplattform - ein europäischer Hub für Digital Finance.Dem Ruf nach Frankfurt folgt die Berliner Gründerszene am 3. Februar 2021 genauso wie einige Start-ups mit jeweils über einer Milliarde US-Dollar Marktbewertung vor dem Börsengang. Hier wächst eine europäisch-internationale Community auf virtuellem Frankfurter Boden. "Wir wollen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Frankfurt sich zum europäischen Hub für Digital Finance entwickelt", sagt Corinna Egerer, Gründerin von Frankfurt Digital Finance.Der Ansatz von 2020 hat sich bewährt: Start-ups finden Geschäftspartner. Investoren finden Wege zum schnelleren Wachstum. Etablierte Finanzdienstleister finden den Innovationsmodus für ihr Geschäftsmodell. "Wir waren mit Start-ups aus unserem Förderprogramm da", berichtet ein Teilnehmer vom letzten Jahr. "Es war erstaunlich, wie viele Kontakte sie an einem Tag knüpften - eine Arbeit, die normalerweise drei Monate dauert."Auf der Agenda 2021 stehen die großen Themen der digitalen Transformation in der Finanzindustrie: Künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, Green Finance, Gründerinnen in der FinTech Industrie.Und freche Formate wie 'Gaming versus Financial Industry' für ein Gespräch mit Start-up- Dynamik auf der einen und etabliertem Banking auf der anderen Seite.Max Hunzinger, Mitgründer von Frankfurt Digital Finance: "Indem wir Innovation, Transformation und unternehmerische Ansätze zusammenbringen und erlebbar machen, entsteht eine Plattform für Mehrwert: Kooperation und Inspiration."Inspirierend ist auch das virtuelle Konferenzhaus mit viel Raum für den individuellen Austausch oder Tischgespräche mit den Rednerinnen und Rednern. Mehr Informationen zum Programm finden Sie auf: https://frankfurt-digital-finance.de/Über FDF Conferences GmbH:Die FDF Conference GmbH konzipiert und veranstaltet Businesskonferenzen. Flagship Event ist die Frankfurt Digital Finance, ein innovatives Veranstaltungskonzept, das unter dem Motto #BetterTogether die unterschiedlichen Player der Digital Finance Industry (Corporates, Start-Ups, Öffentliche Hand, Wissenschaft und Investoren) zusammenbringt, die relevantesten Themen der Branche in der Breite diskutiert und Frankfurt mit weiteren Top-Ökosystemen in Europa verbindet.Kontakt:FDF Conferences GmbHCorinna EgererTel 069 989 724 757ce@frankfurt-digital-finance.dewww.frankfurt-digital-finance.deOriginal-Content von: Frankfurt Digital Finance, übermittelt durch news aktuell