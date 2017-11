Die europäische Forschungsinitiative EPAD eröffnet sechs neue Studienstandorte

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Das EPAD-Konsortium (European Prevention of Alzheimer's Dementia)rekrutiert Forschungsteilnehmer an sechs neuen Standorten. Damiterhöht sich die Anzahl der Forschungszentren auf zehn Standorte insechs europäischen Ländern.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/606938/EPAD_Logo.jpg )Menschen in Frankreich, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz,Spanien und dem Vereinigten Königreich können jetzt an der Studieteilnehmen. Die Studie beabsichtigt die Entwicklung von Tests zurErmittlung früher Anzeichen der Alzheimer Krankheit, die noch vor demAuftreten von Symptomen darauf hinweisen könnten, dass eine Persondem Risiko einer Demenz ausgesetzt ist.Die Forscher entwickeln eine europaweite Kohorte vonStudienteilnehmern, die sich auf Informationen aus bestehendenKohortenstudien, Patientenregistern und anderen europäischen Studien,die potenzielle Teilnehmer identifiziert haben, stützt.Die europaweite Studie bezweckt die Rekrutierung tausenderMenschen, von denen viele für die Teilnahme an Studien, die zurErprobung neuer Therapien für die Prävention der Alzheimer-Demenz,ausgewählt werden könnten. Die Freiwilligen werden dabei Proben fürgenetische Analysen abgeben und ihre Denkfähigkeit testen lassen.Mithilfe von Magnetresonanztomografie werden außerdem detaillierteBilder ihrer Gehirne erfasst.Die EPAD-Längsschnittkohortenstudie begann im Mai 2016 mit derRekrutierung. Das erste Studienzentrum wurde in Edinburgh imVereinigten Königreich eröffnet. Später im Jahr 2016 wurden dreiweitere Standorte in Amsterdam (Niederlande), Barcelona (Spanien) undToulouse (Frankreich) eröffnet.Jetzt werden für sechs weitere Zentren in Genf (Schweiz), Lille(Frankreich), Montpellier (Frankreich), Nantes (Frankreich), SanSebastian (Spanien) und Stockholm (Schweden) Freiwillige rekrutiert.Das endgültige Ziel ist die Entwicklung neuer Medikamente undMaßnahmen, mit denen der Beginn der Alzheimer-Demenz verhindert oderverzögert werden kann.Für weitere Informationen über die EPAD-Initiative und um dieneuesten Updates über unseren Fortschritt zu erhalten, folgen Sie@IMI_EPAD (https://twitter.com/IMI_EPAD) auf Twitter und besuchen Sieunsere Website http://ep-ad.org/Unsere Videos finden Sie auf dem YouTube-Kanal (IMI EPAD(https://www.youtube.com/channel/UCUDfoj0UvWCC0B9BFDnEvTA)).Informationen zu IMIDie "Initiative Innovative Arzneimittel" (IMI) ist Europas größteöffentlich-private Initiative zur Beschleunigung der Entwicklungbesserer und sicherer Arzneimittel. IMI unterstützt kollaborativeForschungsprojekte und schafft Netzwerke für industrielle undakademische Experten, um die pharmazeutische Innovation in Europavoranzutreiben. IMI ist ein gemeinsames Vorhaben zwischen der EU unddem Europäischen Dachverband der Arzneimittelunternehmen und-verbände (EFPIA).Weitere Informationen finden Sie unter http://www.imi.europa.euDanksagungDie Forschungstätigkeiten, die zu diesen Ergebnissen geführthaben, wurden im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 115736 desGemeinschaftsunternehmens "Initiative Innovative Arzneimittel"unterstützt. Die Mittel setzen sich aus Finanzbeiträgen des "SiebtenRahmenprogramms der Europäischen Union" (RP7/2007-2013) undSachspenden von EFPIA-Unternehmen zusammen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/606937/IMI_Efpia.jpg )Pressekontakt:Jen MiddletonUniversität Edinburgh+44-131-650-6514jen.middleton@ed.ac.ukOriginal-Content von: The European Prevention of Alzheimer's Dementia, übermittelt durch news aktuell