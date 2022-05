Der europäische Anbieter von Unternehmenskommunikation Dstny erwirbt Tactful AI, um seine Position auf dem Markt für Customer Experience Platforms zu stärken.

Brüssel (ots/PRNewswire) -Mit der Übernahme erreicht Dstny die nächste Stufe der Kundenbindung und ermöglicht es Unternehmen, für ihre Kundenerfahrungen künstliche Intelligenz und Daten mit minimalem Aufwand zu nutzen.Dstny, der europäische Marktführer für Unternehmenskommunikation, gab die Übernahme von Tactful AI bekannt, einem Technologie-Start-up mit Sitz im Vereinigten Königreich und in Ägypten, das eine innovative Plattform für intelligente Kundenerlebnisse anbietet. Die Übernahme erweitert das Produktportfolio von Dstny und unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung der Kundenbindung über moderne digitale und traditionelle Sprachkanäle.„Mit Tactful verstärken wir uns nicht nur mit der nächsten Generation von Customer Engagement Technologie, sondern auch mit einem hervorragenden Team", sagt Daan De Wever, CEO Dstny Group.Mit dem zunehmenden Wettbewerb konkurrieren Unternehmen vor allem über das Kundenerlebnis. Die Unified-Customer-Experience-Plattform (UCX) von Tactful ist eine KI- und datenzentrierte Lösung, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, die Customer Journey über mehrere Berührungspunkte hinweg zu verwalten, zu gestalten und zu verstehen. Es umfasst ein komplettes digitales Omnichannel-Kontaktzentrum, mehrsprachige Chatbots und Konversationsanalysen.„Tactful und Dstny haben die gleiche Vision, Mitarbeiter und Kunden durch interaktive Kommunikationsmittel zusammenzubringen. Wir sind beide davon überzeugt, dass wir das Leben der Menschen gemeinsam noch besser positiv beeinflussen können. Durch den Beitritt zu Dstny freuen wir uns darauf, unsere Markteinführungsstrategie beschleunigen und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten zu können," Mohamed Elmasry, Mitgründer und CEO von Tactful AI.Mit der KI-gesteuerten Automatisierungs-Engine, die sofort einsatzbereit ist, kann jedes Unternehmen mit minimalem Aufwand KI und Daten für seine Kundenerfahrungen nutzen, unabhängig von seinen technischen Möglichkeiten.„Bei unserer Übernahmestrategie geht es uns vor allem um Synergien bei Produkten und Ertrag, nicht bei den Kosten, wie man es anderswo oft sieht. Auf diese Weise wachsen wir als gemeinsames Unternehmen schneller, und unsere Kunden erhalten viel schneller Zugang zu mehr und besseren Produkten. Tactful passt in jeder Beziehung perfekt, und wir sind begeistert, mit der Zusammenarbeit beginnen zu können," sagt Chris Parker von Dstny Group.Für weitere InformationenChristian Hed – CMO von DstnyE-Mail: christian.hed@dstny.comTel.: +46707187603Informationen zu DstnyDstny ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud-basierter Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag der heute mehr als 2,3 Millionen Nutzer zu vereinfachen: Die interaktiven Tools von Business Communications werden als Service bereitgestellt und bringen Mitarbeiter und Kunden über alle Kommunikationsformate (Sprache, Video, Chat und andere) zusammen.Die Dstny-Tools sind nativ mobile-first, lokal anpassbar, einfach zu bedienen und leicht zu integrieren, für Unternehmen, Partner und Dienstleister. Durch die Kombination von innovativer Technologie mit engen Beziehungen zu Partnern und Dienstleistern sowie starken Teams vor Ort kann Dstny die bestmögliche Benutzererfahrung bieten und die neuesten Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa zugänglich machen.Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt 800 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich) und wird im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von fast 190 Millionen Euro erzielen.Mehr Informationen: www.dstny.comInformationen zu TactfulTactful ist ein führendes, privates Technologieunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich und mit einer Präsenz in der EMEA-Region. Tactful bietet Omnichannel- und KI-gestützte Customer-Experience-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, durch sinnvolle und effektive Interaktion mit ihren Kunden über alle Berührungspunkte hinweg erfolgreich zu sein. Tactful UCX ist eine umfassende Kundenerlebnisplattform, die alle Technologien und Tools umfasst, die Unternehmen benötigen, um ein optimales Kundenerlebnis zu bieten, Kosten zu senken und die Kundenbindung und den Umsatz zu steigern..Weitere Informationen: www.tactful.ai (https://tactful.ai/)Original-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell