Der europäische Anbieter von Cloud-Kommunikation Dstny erwirbt Qunifi, um eine Führungsposition bei Geschäftsintegrationen in Microsoft Teams zu übernehmen

Brüssel, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Übernahme ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Dstny bei der Geschäftsintegration; sie beschleunigt, wie Nutzern von Microsoft Teams mehr Geschäftswert und Innovation erhalten können.Dstny, der europäische Anbieter von cloud-basierten Unternehmenskommunikationslösungen, gibt die Übernahme des führenden britischen Teams für Microsoft-Teams-Integrationen „Qunifi" bekannt. Die Call2Teams-Plattform von Qunifi ist der weltweit führende Anbieter von Teamintegration für UCaaS-Anbieter. Ihr Service umfasst die ganze Welt mit Endkunden in mehr als 100 Ländern. Unternehmen mit mehr als 2 Millionen Team Nutzern verlassen sich bei ihrer täglichen Kommunikation auf Qunifi.„Wir suchen immer nach talentierten Unternehmen, die zu unserer Strategie und Unternehmenskultur passen und die wir dabei unterstützen können, schneller zu wachsen. Diese Übernahme von Qunifi ist ein perfektes Beispiel dafür", so Daan De Wever, CEO der Dstny Group. „Die Call2Teams-Plattform ist praktisch in der Cloud entstanden, genau wie wir, und es ist eine hochmoderne Technologie mit einer nativen Integration, was ein großartiges Benutzererlebnis ermöglicht", so De Wever."Qunifi wird Teil der Organisation „Dstny for Serviceprovider" und das Team und die Geschäftsführung werden in die Dstny Group integriert. Der Beitritt zur Dstny Group wird die Geschäftsmöglichkeiten verbessern, die Entwicklung neuer Produkte vorantreiben und das Wachstum für Service-Provider-Kunden, Partner und die Teams von sowohl Dstny als auch Qunifi beschleunigen.„Wir sind stolz und begeistert, Teil der Dstny Group zu werden", fügt Jeannie Arthur, CEO von Qunifi, hinzu. „Wir werden in einer hervorragenden Position sein, um die Beziehungen mit unseren bestehenden Partnern weiterhin zu unterstützen und auszubauen, die Produktentwicklung und -innovation zu beschleunigen und auf dem neuesten Stand der digitalisierten Geschäftsintegrationen bleiben." Dstny und Qunifi werden ihre Roadmaps miteinander abstimmen, damit unsere jeweiligen Partner und Serviceanbieter Zugang zu innovativeren Produkten erhalten. Die Unterstützung von Cloud-PBX-Lösungen von Drittanbietern bleibt im Fokus und steht im Einklang mit der Strategie von Dstny. „Unsere Partner werden wie bisher vom Qunifi-Team betreut, und als Teil der Dstny Group werden die zusätzlichen Ressourcen der Gruppe es uns ermöglichen, uns auf Wachstum zu konzentrieren."In der Unternehmenskommunikation erwarten, ähnlich wie in anderen Branchen, Personen, Teams und Unternehmen jeder Größe, dass sie die Produkte auswählen können, die für ihre individuellen Bedürfnisse geeignet sind und dass diese Produkte dann nahtlos zusammenarbeiten.„Innerhalb der Dstny Group ist es unser Ziel, gut mit anderen zusammenzuarbeiten und es unseren Dienstleistern zu erleichtern, Zugang zu neuen Innovationen zu erhalten, die ihren Endnutzern einen Mehrwert bieten. Zusätzlich zu dem Wert, den wir in Call2Teams sehen, nehmen wir auch bedeutende Synergien zwischen dem kürzlich angekündigten Carrier-Automate-Angebot von Qunifi und unserem bestehenden Serviceprovider-Geschäft zur Kenntnis, bei dem die Automatisierung der Microsoft-Integration von Qunifi die FMC-Technologie von Dstny für Mobilfunkbetreiber ergänzt", so Patrik Sorqvist, COO der Dstny Group, abschließend.Weitere Informationen erhalten Sie von Christian Hed, CMO von Dstny, christian.hed@dstny.com, +46856269603Über DstnyDstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloud-basierter Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Alltag von heute mehr als 2,2 Millionen Nutzern zu vereinfachen: Die interaktiven Tools in der Unternehmenskommunikation werden als eine Serviceleistung bereitgestellt („as a Service") und bringen Mitarbeiter und Kunden über alle Kommunikationsformate (Telefonie, Video, Chat usw.) zusammen.Die Dstny-Tools sind nativ „Mobile First", lokal anpassbar, einfach zu verwenden und einfach zu integrieren für Unternehmen, Partner und Serviceanbieter. Durch die Kombination innovativer Technologie mit engen Beziehungen zu Partnern und Dienstleistern und mit starken lokalen Teams kann Dstny das bestmögliche Benutzererlebnis bieten und die neuesten Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa zugänglich machen.Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt 750 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen hat im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von fast 190 Millionen Euro erzielt.Weitere Informationen: www.dstny.comÜber Qunifi / Call2TeamsQunifi ist ein weltweit führendes Unternehmen für Telefonie-Integrationen und Entwickler der Angebote Call2Teams und Carrier Automate.Call2Teams ist ein cloud-natives SaaS-Middleware-Produkt, das sich zwischen einem Telefonsystem, PBX- oder SIP-Trunk-Anbieter und Microsoft-Teams befindet. Call2Teams sorgt für eine nahtlose Telefonie-Integration mit Microsoft-Teams mit der umfassenden Funktionalität des bestehenden Telefoniesystems, ohne dass Endbenutzer eine Portnummer benötigen, den Betreiber wechseln oder ihr bestehendes Telefonsystem aufgeben müssen. www.call2teams.comCarrier Automate hilft Netzinhabern und -betreibern dabei, die Möglichkeiten von Microsoft zu erschließen. Über Carrier Automate bietet Qunifi Einrichtung, Integration und kontinuierlichen Zugriff auf die SaaS-Plattform von Carrier Automate, die es Netzinhaber und -betreibern ermöglicht, das Onboarding und die Bereitstellung ihrer Dienste über den Service Microsoft Operator Connect zu erbringen. www.carrierautomate.comQunifi hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und verfügt über Partner in mehr als 30 Ländern und Endnutzer in mehr als 100 Ländern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1774180/Dstny_key_profiles.jpgOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell