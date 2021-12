Die etwas andere Vermögensverwaltung!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Ende Oktober hatten wir – quasi als Ersatzveranstaltung in deutlich kleinerem Rahmen – zum ersten Rosenheimer Investorenabend eingeladen. Dabei gaben Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl in Ihren Vorträgen einen Einblick in unsere Rosenheimer Investment-Philosophie im Allgemeinen sowie in die boerse.de-Weltfonds-Strategie Champions-BOTSIdefensiv...