Der etwas andere Adventskalender ist zurück: Der Kalieber Adwurstkalender 2018 (FOTO)

Lastrup (ots) -Kalieber, die Online Fleisch- und Wurstwerkstatt, begleitetFleisch- und Wurstliebhaber mit dem Adwurstkalender 2018 erneut durchden Advent. Im Jahr 2016 erstmals auf den Markt gebracht, erscheintder etwas andere Adventskalender in diesem Jahr bereits zum drittenMal und wieder in limitierter Auflage. Er ist die perfekteAlternative zur klassischen Variante mit Schokolade und ideal zumVerschenken oder selber behalten.24 echte Kalieber, von Salami über Schinken bis hin zu Wurst imWeckglas von Buntem Bentheimer Schwein, Angus, Galloway,Aktivstall-Schwein oder Diepholzer Moorschnucke, verkürzen dieWartezeit bis zum Heiligen Abend. Tür für Tür bietet der KalieberAdwurstkalender traditionelle und innovative Fleischer-Handwerkskunstvon Schwein, Rind und Lamm aus bekannter Herkunft. Auch nicht-essbareÜberraschungen warten hinter den Kalendertüren. Einen so verwurstetenAdventskalender hat die Welt noch nicht gesehen!Der Kalieber Adwurstkalender ist ab sofort unterhttps://www.kalieber.de/wurst-adventskalender-adwurstkalender für59,00 Euro versandkostenfrei zu bestellen. Der Versand erfolgtzwischen dem 12. und 26. November 2018.Gekühlt werden muss der Wurst-Adventskalender nicht, denn Wurst,Schinken, Speck und Co. wurden traditionell durch Räuchern,Lufttrocknen oder Einkochen haltbar gemacht. Damit besinnt sichKalieber zurück zu den Wurzeln des traditionsreichenFleischerhandwerks und beweist, dass das ehrbare Handwerk lebt undmit Innovationsgeist in die Zukunft geht - und das nicht nur miteinem Kalender für die Vorweihnachtszeit. Neben dem Adwurstkalenderhält die Online Fleisch- und Wurstwerkstatt zahlreiche weitereinnovative Kreationen bereit, die das ganze Jahr über gekauft werdenkönnen.Über Kalieber:Kalieber ist Fleischer-Handwerkskunst aus Lastrup im OldenburgerMünsterland und die Premium-Marke aus dem Hause Schulte - LastruperWurstwaren, unter dessen Dach alle Kalieber-Produkte produziertwerden. Der alteingesessene Fleischerhandwerksbetrieb, der von denKalieber Köpfen Sarah (geb. Schulte) und Mirko Dhem sowie von WernerSchulte geführt wird, steht seit 1948 für ehrlichesFleischerhandwerk. Mit frischem Humor, modernem Vertrieb,Leidenschaft für Qualität und Geschmack sowie Wertschätzung für dasTier geht Kalieber in die Zukunft.Pressekontakt:Sarah DhemKalieber GmbHTelefon: 04472 / 68766-18E-Mail: sarah@kalieber.dewww.kalieber.de