Ein etabliertes NFT-Instagram-Newsportal namens @HULK bietet NFT-Kollektionen die neuesten NFT-Launches, Drops, Giveaways und die aktuellsten NFT-Informationen

HULK NFT ist auf Instagram @HULK und hat bereits eine beeindruckende Fangemeinde mit Beiträgen über die Crypto Bull Society, Bored Ape, Hapebeast und die 10-Milliarden-Dollar-Investition von Facebook in das Metaverse aufgebaut.Der rasante Aufstieg der Website ist einer cleveren Mischung aus leicht verdaulichen Schlagzeilen und ausführlichen Texten für diejenigen, die es wünschen, zu verdanken. Einzelne Beiträge auf dem Mainboard erhalten Tausende von Likes, und die Instagram-Seite ist bereits zu einer der ersten Anlaufstellen für die großen NFT-Unternehmen geworden, um ihre neuen Kollektionen zu vermarkten.Die Beiträge enthalten auch Expertenkommentare von einflussreichen Persönlichkeiten aus dem NFT-Kryptobereich, die zusätzliche Einblicke bieten.In den letzten Monaten sind mehrere NFT-Nachrichtenportale entstanden, die einen Einblick in diesen schnell wachsenden Markt bieten, aber nur wenige haben die Phantasie der Gen Z und Millennial NFT-Spekulanten so schnell geweckt wie @HULK.Ein Viertel ihres Publikums ist unter 24 Jahre alt, 29,8 % sind zwischen 25 und 34 Jahre alt, 47,6 % sind zwischen 18 und 24 Jahre alt und 14,1 % sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, was einen erstklassigen Marktplatz für die Präsentation von Kollektionen darstellt. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen liegt bei 60:40, und 70 % der Zuschauer kommen aus den USA.Die Instagram-Seite bietet auch eine Archivfunktion für Fallmeldungen, NFT News, Inventar und NFT Bildung, die täglich aktualisiert wird.NFT-Kollektiv @Crocsleague sagte: "Es gibt eine ganze Reihe von NFT-Nachrichtenseiten in den sozialen Netzwerken, aber @HULK NFT ist definitiv eine der besten. Es sind objektive Informationen über die letzten Zugänge und mit Nachrichten, die wirklich aktuell sind. Außerdem wird es in leicht verdaulicher Form präsentiert. Für uns hat es auf jeden Fall funktioniert. Nur zwei Beiträge auf @HULK haben es geschafft, 800.000 $ an @crocsleague NFTs zu verkaufen, als wir unsere erste Ausgabe der animierten Krokodile der Crocs League auf den Markt brachten."HULK NFT ist im Besitz von Hawk Incorporated und operiert von London, UK, aus. Der Geschäftsplan für die Zukunft ist es, den NFT-Markt mit benutzerfreundlichen und informativen NFT-Informationen zu dominieren.Derzeit werden die Inhalte der Website vom internen Team organisch erstellt und basieren auf den neuesten Nachrichten im Bereich der NFTs. Sie bieten nun neuen NFT-Künstlern und -Schöpfern die Möglichkeit, ihre neuesten digitalen Sammlerstücke zu vermarkten und zu bewerben.