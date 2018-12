Das essen die Soap-Familien zu Weihnachten

Mannheim (ots) -- Magenfreude untersucht Deutschlands beliebteste Daily Soaps aufihre Weihnachtsmenüs- Gans, Kartoffelsalat und Würstchen kommen am häufigsten auf denTisch- Zu Weihnachten lassen die Soap-Stars die Champagner-Korken knallenIn wenigen Wochen steht das Weihnachtsfest vor der Tür. HöchsteZeit, sich darüber Gedanken zu machen, was in diesem Jahr auf derfestlichen Tafel kredenzt wird. MagenFreude (www.magenfreude.com),Hersteller einer Bitterstoff-Essenz, hat deshalb ausgewertet, was inDeutschlands beliebtesten Daily Soaps zu Weihnachten gekocht undgegessen wird. Dabei wurden die jeweiligen Weihnachtsfolgen derletzten fünf Jahre der Serien "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", "Unteruns", "Alles was zählt" und "Lindenstraße analysiert. Es zeigt sich,dass die klassischen Weihnachtsgerichte auch im Fernsehen diebeliebtesten sind.Traditionell: Gans, Kartoffelsalat und WürstchenDie Daily Soap-Familien mögen es gerne klassisch und traditionell.Ganze 15 Mal wird eine Weihnachtsgans serviert. Aber auch weitereKlassiker der deutschen Weihnachtsküche sind beliebt: Die BeilageKartoffelsalat steht acht Mal im Menü. Passend dazu lassen sich dieSoap-Charaktere sechs Mal Würstchen schmecken. Erst auf dem viertenPlatz der beliebtesten Gerichte landet als gesunde Variante der grüneSalat. Karpfen wird hingegen nur einmal serviert.Luxus im Glas: Lieblingsgetränke Rotwein und ChampagnerTraditionell fließt an Weihnachten viel Alkohol. Auch in den Soapssieht das nicht anders aus. Das beliebteste Getränk ist der Rotwein:Gleich 15 mal ist er auf den Tafeln der Soaps zu finden. Den Feiertagnehmen viele Ausrichter der TV-Feste zum Anlass und greifen tiefer indie Tasche: Neun mal gönnen sich die Darsteller Champagner. Sektbeziehungsweise Prosecco kommt hingegen nur drei mal in die Gläser.Auch das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen darf imRanking nicht fehlen: An sieben Weihnachtsabenden steht Bier auf demTisch.Pleiten, Pech und LieferserviceKaum eine Soap-Folge vergeht, ohne dass unvorhersehbareKatastrophen eintreten. Auch an Weihnachten werden die Charakterenicht verschont. Einmal werden zwei Darsteller der Soap GZSZgemeinsam mit einem Sicherheitsmann im Lager eines Kaufhauseseingesperrt, weshalb ihr Festtagsmenü aus Gänseleber aus dem Glasbesteht. Andere GZSZ-Protagonisten haben sich zu jenem Zeitpunkt soviele Feinde gemacht, dass keiner mit ihnen Weihnachten feiernmöchte. In diesem Fall gibt es statt eines üppigen Menüs eine Auswahldes chinesischen Lieferservice. Obwohl die Drehbuchautoren der Soapsein klassisches Bild vom Weihnachtsessen zeichnen, gibt es einigekulinarische Ausreisser: Orientalische Köfte, italienische Feinkostund Pizza landen wenigstens einmal auf den Tellern.Andre Sierek, Gründer und Co-Founder von Magenfreude, kommentiertdie Ergebnisse: "An kaum einem anderen Feiertag steht so vielfettiges und Kohlenhydrate-haltiges Essen auf dem Tisch, wie anWeihnachten. Diese Tradition wird auch in unseren beliebten DailySoaps gepflegt, wie unsere Analyse zeigt. Die Folge: Gejammer in dergesamten Familie. 'Hätte ich mal lieber nicht so viel gegessen', höreich selber jedes Jahr von meinem Vater. MagenFreude ist hier einidealer Begleiter zum Festessen. Einem genussvollem Weihnachtsfeststeht somit nichts mehr im Wege."Die gesamte Analyse ist unter folgendem Link einsehbar:https://www.magenfreude.com/soaps-weihnachtsessenÜber MagenFreudeMagenFreude (www.magenfreude.com) ist eine Kräuter-Tinktur aus 15Bitterkräutern. Schon Hippokrates nutzte die Kraft der Bitterstoffe,diese sind jedoch in der Vergangenheit auf Grund ihres Geschmackszunehmend aus der Ernährung verschwunden. Magenfreudes Mission ist esdaher, Bitterstoffe wieder zurück in die gesunde Ernährung desMenschen zu bringen. MagenFreude ist ein Produkt des MannheimerStart-ups BitterPower GmbH. Das Sortiment von BitterPower umfasst dieKräutertinktur sowie losen Tee. Zeitnah bringt das Unternehmen einBitter-Pulver auf den Markt, welche in pulverisierter Form exzellenteBitterstoffe vereint.Pressekontakt:Beatrix Weinrichbeatrix.weinrich@tonka-pr.com+49 (0)30 403647-610Original-Content von: BitterPower GmbH, übermittelt durch news aktuell