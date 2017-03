Das erwartet VW für das laufende Geschäftsjahr!

Liebe Leser,

der Volkswagen-Konzern erzielte im Jahr 2016 ein Rekordergebnis. Vor Sondereinflüssen erreichte das operative Ergebnis mit 14,6 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 14%. Auch nach Sondereinflüssen lag das operative Ergebnis mit 7,1 Mrd. Euro noch klar in der Gewinnzone. Zusammen mit den Geschäftszahlen hat der Konzern auch die Aussichten für das Jahr 2017 vorgestellt.

Mehr Auslieferungen in 2017!

Wie Volkswagen in einer Pressemitteilung erklärt, erwartet der Automobilhersteller, dass die Auslieferungen an Kunden das Volumen des Geschäftsjahres 2016 moderat übertreffen werden. Mit 10,3 Mio. weltweit an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen hatte der Konzern im vergangenen Jahr eine neue Bestmarke aufgestellt. Für 2017 rechnet der Konzern mit anhaltend herausfordernden Marktbedingungen. Insbesondere nennt Volkswagen die konjunkturelle Entwicklung, ein wettbewerbsintensives Marktumfeld, volatile Wechselkursverläufe und die Dieselaffäre. Das Unternehmen prognostiziert, dass das Wachstum der Weltwirtschaft 2017 leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Die höchsten Zuwachsraten erwartet der Hersteller in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen Asiens.

Konzernumsatz soll bis zu 4% steigen!

Volkswagen rechnet damit, dass der Konzernumsatz im Jahr 2017 um bis zu 4% über dem Vorjahreswert (217,3 Mrd. Euro) liegen wird. Für das operative Ergebnis des Konzerns geht Volkswagen für 2017 von einer operativen Rendite zwischen 6,0% und 7,0% aus. 2016 lag die operative Rendite vor Sondereinflüssen bei 6,7%. Nach Sondereinflüssen waren es noch 3,3%.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse