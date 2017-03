Das erwartet Centrotec im laufenden Geschäftsjahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrotec":

wie berichtet hat die Centrotec Sustainable AG den Geschäftsbericht für 2016 vorgelegt und konnte demnach sowohl den Umsatz als auch den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr steigern. An dieser Stelle folgt nun der Ausblick für 2017.

Fortsetzung des organischen Wachstums

Für das laufende Jahr erwartet das auf energieeffiziente Gebäudetechnik spezialisierte Unternehmen eine leicht positive Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds. „Die europäische Bauindustrie wird auch in 2017 weiter wachsen und die Energiepreise scheinen den rückläufigen Trend beendet zu haben“, prognostiziert die Aktiengesellschaft in einer Pressemitteilung zur Vorlage der Jahreszahlen.

Auf dieser Basis geht die Centrotec Sustainable AG für das aktuelle Geschäftsjahr davon aus, dass sich das organische Wachstum der vergangenen 3 Jahre fortsetzt. Für den Umsatz erwartet das Unternehmen aus Brilon eine Prognosebandbreite von 575 bis 600 Mio. Euro (2016: 575,5 Mio. Euro).

Strategische Maßnahmen belasten das operative Ergebnis

Centrotec erwartet für das laufende Geschäftsjahr überdurchschnittliche Investitionen und Aufwendungen in den Segmenten Entwicklung, internationaler Vertrieb und Service. Ziel ist eine nachhaltige, internationale Ergebnis- und Umsatzsteigerung. Ein großer Teil der Maßnahmen „wird in 2017 jedoch noch keinen positiven Ergebnisbeitrag erwirtschaften und das operative Ergebnis schwerpunktmäßig im zweiten Halbjahr belasten“, informiert das Unternehmen. Dennoch prognostiziert Centrotec ein im Vergleich zu 2016 nahezu unverändertes EBIT zwischen 33 und 35 Mio. Euro (2016: 34,8 Mio. Euro). In den Jahren nach 2017 „erwartet Centrotec eine Fortsetzung des organischen Umsatzwachstums und eine wieder positive Entwicklung bei den Ergebnismargen“.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.