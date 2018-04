"Ein erster Schritt in die richtige Richtung" / Kampagne "Gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz" begrüßt EuGH-Urteil zum kirchlichen Arbeitsrecht

Köln (ots) - Seit 2012 kämpft die Kampagne "Gegen religiöseDiskriminierung am Arbeitsplatz" (GerDiA) gegen das kirchlicheArbeitsrecht, das gegen fundamentale Grundrechte verstößt. DieSprecherin der Kampagne, Ingrid Matthäus-Maier, begrüßt daher dasheute vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gefällte Urteil zumkirchlichen Arbeitsrecht in Deutschland."Das Urteil des EuGH ist ein erster Schritt in die richtigeRichtung und wird hoffentlich dazu führen, dass das kirchlicheArbeitsrecht endlich aufgebrochen wird", sagt die Juristin undehemalige SPD-Spitzenpolitikerin Matthäus-Maier. Seit Jahrenunterstützen die Initiatoren der GerDiA-Kampagne, der InternationaleBund der Konfessionslosen und Atheisten e.V. (IBKA) sowie dieGiordano-Bruno-Stiftung (gbs), Klagen von Opfern des kirchlichenArbeitsrechts und fordern dessen Abschaffung, da es Kirchen undkirchennahen Betrieben die Diskriminierung von Menschen aufgrundihrer Weltanschauung, sexuellen Orientierung oder persönlichenLebensentscheidungen erlaubt."Die beiden Kirchen haben in den vergangenen Jahren ihreArbeitsrichtlinien zwar minimal verändert, aber bei Weitem nichtausreichend", erläutert Matthäus-Maier. "Auch hängt es oft von derpersönlichen Haltung des Leiters einer Diakonie- oderCaritas-Einrichtung ab, ob jemand eingestellt oder gekündigt wird,wenn er gegen die kirchlichen Arbeitsrichtlinien verstößt."Das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs setzt derarbeitsrechtlichen Diskriminierung durch kirchliche und kirchennaheArbeitgeber nun enge Grenzen. Während die Kirchen in Deutschland sichbisher auf ihr gesetzlich verankertes Selbstbestimmungsrecht beriefenund auf dieser Grundlage von allen Mitarbeitern die Mitgliedschaft ineiner Religionsgemeinschaft als Anstellungsvoraussetzung forderten,stellte der EuGH klar, dass die Rechtmäßigkeit diese Forderung vonder Nähe der jeweiligen Tätigkeiten zum Verkündigungsauftrag derkirchlichen Organisation abhänge.Ingrid Matthäus-Maier fordert die Kirchen auf, nun selbst ihreArbeitsrichtlinien zu ändern. "Es kann doch nicht sein, dassBetroffene durch alle Instanzen gehen müssen, um dann erst beim EuGHRecht zu bekommen", sagt sie. Matthäus-Maier ist jedochzuversichtlich, dass sich spätestens durch die massive Abnahme derKirchenmitgliedszahlen in naher Zukunft etwas ändern wird. "Wir habenderzeit bereits mehr als 35% Konfessionsfreie in der Bevölkerung -Tendenz steigend. Spätestens wenn die kirchlichen Arbeitgeber sehen,dass sie ihre Arbeitsplätze nicht besetzen können, wird bei ihnenwohl Vernunft einkehren."Pressekontakt:C/O: Elke Held (Giordano-Bruno-Stiftung),https://www.giordano-bruno-stiftung.de/impressumOriginal-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell