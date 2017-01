Ein erster Blick auf das neue BlackBerry Smartphone mit Tastatur auf der CES

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

Neue Funktionen des BlackBerry basieren auf Sicherheit, Leistungund ZuverlässigkeitLas Vegas (ots/PRNewswire) - TCL Communication Technology HoldingsLtd. ("TCL Communication") hat heute einen ersten Blick auf seinneues BlackBerry Premium-Smartphone mit Tastatur auf derInternational Consumer Electronics Show (CES) ermöglicht. Es handeltsich um das erste Produkt im Rahmen der langfristigenLizenzvereinbarung mit BlackBerry, das die Marken- und dieSicherheitssoftware umfasst.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/453677/TCL_Logo.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/453679/New_Keyboard_BlackBerry_Smartphone.jpgDas neue BlackBerry-Smartphone ist mit Schwerpunkt auf dreiKernfunktionen entwickelt worden: Sicherheit, Leistung undZuverlässigkeit. Sein Fundament ist die beispiellose Expertise inmobiler Sicherheit und Software, um den umfangreichsten Schutz zugewährleisten, der derzeit für ein Android-Smartphone zur Verfügungsteht. Die unverwechselbare BlackBerry-Tastatur und eine Reihe vonApps wie Hub+ ermöglichen seine Leistung für geschäftliche undprofessionelle Nutzer. Und mit dem exzellenten Hardware-Design bietetdas Blackberry-Smartphone echte Langlebigkeit."Wir bei TCL Communication setzen unser Engagement dafür ein, diebesten BlackBerry-Produkte für Verbraucher und Unternehmensanwenderzu schaffen", sagte Nicolas Zibell, Chief Executive Officer von TCLCommunication.Der Name und die endgültigen Details des neuesBlackBerry-Smartphones werden offiziell im nächsten Monat auf demMobile World Congress 2017 in Barcelona bekanntgegeben (bittekontaktieren Sie GlobalPR@tcl.com, um praktische Infos zu erhalten).Herr Zibell erläuterte allerdings im Vorfeld seine Vision über daslangfristige Engagement für ein Produktportfolio der BlackBerry-Markeauf der CES: "Zusammen mit der Smartphone-Softwareplattform vonBlackBerry wird diese Partnerschaft die absolut sicherstenAndroid-Produkte schaffen."Das neue BlackBerry, erhältlich Anfang 2017, bietet unter anderemfolgende herausragende Premium-Leistungen:Tastatur: Die bis heute fortschrittlichste, intelligente Tastaturweltweit: Berührungsempfindlich mit prädiktiver Eingabefunktion, dieIhrem Schreibstil und Ihrer bevorzugten Spracheinstellung angepasstwird.Griffigkeit: Tasten mit Hochglanzpolitur imitieren die Oberflächedes Glas-Displays und ermöglichen ein konsistentes, hochglänzendesErscheinungsbild auf der Vorderseite des Geräts.Sicherheit: Integrierte Gerätesicherheit von Anfang an durch denEinsatz der zuverlässigen Sicherheitssoftware von BlackBerry, die inEchtzeit aktualisiert wird, um den besten Schutz für Ihregeschäftlichen und persönlichen Daten sicherzustellen.Android: 100 % Android für den Zugriff auf all Ihre Apps und Datenund die gesamte Android-Umgebung und alle Betriebssystem-Updates.TCL Communication, der viertgrößte Mobiltelefon-Hersteller inNordamerika und einer der zehn weltweit führenden Hersteller gemäßIDC, erweitert das wettbewerbsstarke Umfeld der Premium-Smartphonesdurch eine dritte Möglichkeit sowohl für Unternehmen als auch fürVerbraucher. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine bahnbrechendeRolle bei führenden Trends aus (MBB, IoT, Sicherheit, VR),Lieferkette, Smart-Geräte und verschiedene Markenportfolios.Über TCL CommunicationTCL Communication Technology Holdings Limited entwickelt,produziert und vermarktet weltweit ein wachsendes Portfolio vonmobilen und internetbezogenen Produkten und Dienstleistungen unterdrei Dachmarken - TCL, Alcatel und BlackBerry. Das Produktportfoliodes Unternehmens wird derzeit in über 160 Ländern in ganz Amerika,Lateinamerika, Europa, im Nahen Osten, Afrika und imAsien-Pazifik-Raum verkauft. Laut Marktforschungsdaten derTelekommunikationsfirma IDC und Unternehmensdaten rangiert dasUnternehmen auf Platz 7 bzw. auf Platz 10 unter den globalenTelefon-Herstellern der globalen Smartphone-Hersteller im drittenQuartal 2016. Das Unternehmen wurde ebenfalls auf Platz 7 unter denglobalen Tablet-Herstellern eingestuft.TCL Communication mit Hauptsitz in Hongkong (HKSE Aktiennotierung:2618) betreibt seine hocheffiziente Fertigungsstätte in Huizhou,China, und seine neun F&E-Zentren auf der gesamten Welt. DasUnternehmen beschäftigt ca. 13.000 Mitarbeiter weltweit. WeitereInformationen finden Sie auf www.tclcom.com.TCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der TCL Corporation. Alleanderen Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.Alcatel ist ein Warenzeichen von Alcatel-Lucent, das unter der Lizenzvon TCL Communication verwendet wird.BlackBerry und verwandte Warenzeichen, Namen und Logos sindEigentum von BlackBerry Limited und sind registriert bzw. verwendetin den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in Ländern weltweit.Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.BlackBerry trägt keinerlei Verantwortung für Produkte oderDienstleistungen von Dritten.Pressekontakt:Linna Yi+86-186-8882-1783GlobalPR@tcl.comOriginal-Content von: TCL Communication Technology Holdings Limited, übermittelt durch news aktuell