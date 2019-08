Unterföhring (ots) -Habt Spaß - solange ihr noch könnt! Big Brother lädt ab Freitag,9. August (20:15 Uhr, täglich live in SAT.1) Prominente ausunterschiedlichsten Welten für zwei Wochen in seinen Kosmos ein. Dieersten neun Bewohner sind seiner Einladung gefolgt und freuen sichauf ihre Zeit bei "Promi Big Brother": Für #GNTM-Kandidatin Theresia,Deutschlands bekanntesten TV-Detektiv Jürgen Trovato, "DSDS"-StarJoey Heindle, Soap-Darstellerin Janine Pink, YouTube-Legende Chrisvon "Bullshit TV", "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou, die Frau vonBert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim, "LoveIsland"-Frauenschwarm Tobi Wegener und Promi-Hellseherin Lilo vonKiesenwetter geht es ab Freitag um tägliche Herausforderungen, umStatus und um Entbehrungen.Theresia (27), "Germany's next Topmodel"-Kandidatin, ist alsWerbemodel und Influencerin unterwegs. Die 24-stündigeKamerabeobachtung bei "Promi Big Brother" macht für Theresia den Reizaus: "Da kann ich mich zeigen, wie ich bin. Die Zuschauer und meineFans werden viel über mich erfahren: Ist sie wirklich immer so happy?Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Wie reagiert sie inStresssituationen?" Die 27-Jährige sieht sich als seelisch stark an.Ein Grund liegt in ihrer Beinverlängerung um 8,5 Zentimeter: "DieVerlängerung hat mich beflügelt! Ich bin im wahrsten Sinne des Wortesüber mich hinausgewachsen, habe ganz viel Selbstbewusstseingewonnen." Mit Konflikten, die während "Promi Big Brother" innerhalbder Gruppe auftreten könnten, weiß das Model umzugehen: "Ich geheoffensiv auf jeden zu, schweige nichts tot. Ich mag keine negativeEnergie, will Konflikte auflösen und klären - am liebsten durchGespräche und nicht durch Streit. Ich bin nicht nachtragend undverzeihe schnell. Manchmal zu schnell."Jürgen Trovato (57), Deutschlands bekanntester TV-Detektiv,verspricht sich durch seine Menschenkenntnis, die er im Job erlangthat, fast seherische Fähigkeiten: "Es klingt jetzt vielleichtüberheblich, aber ich schaue in die Psyche und kann den Menschenlesen." Auf seine prominenten Mitbewohner freut sich Jürgen Trovatosehr: "Die meisten verstellen sich ja. Jeder möchte nach außen hinein möglichst positives Bild von sich zeigen. Aber was passiert nachzwei Tagen, wenn vergessen wird, dass Kameras laufen? Das finde ichreizvoll, deshalb habe ich zugesagt. Und die Gage hat natürlich aucheine Rolle gespielt." Eine kleine Skepsis bleibt beim Detektiv vorseinem Einzug: "Ich hoffe nur, dass ich auf niemanden treffe, gegenden ich schon mal ermittelt habe."Joey Heindle (26), "DSDS"-Star und Dschungelkönig, wurde bekanntdurch seine Teilnahmen an Reality-Sendungen. "Ich bin so einBattle-Typ. Es ist bei mir fast zur Sucht geworden, meine Grenzenkennenzulernen", sagt der 26-Jährige über die Einladung zu "Promi BigBrother" und hat bereits vor dem Start den Sieg im Blick. "Ich binein Kämpfer. Wenn ich dort reingehe, will ich auch gewinnen. Aberkeine Angst, ich werde mich nicht aufspielen. Ich lasse erstmal dieanderen auf die Schnauze fallen, dann übernehme ich (lacht)." JoeyHeindles Kindheit war geprägt von häuslicher Gewalt, doch inzwischenist der Musiker angekommen und sagt mit Blick auf sein aktuellesLeben und seine neue Liebe: "Jetzt bin ich zum ersten Mal richtigglücklich."Janine Pink (32), Soap-Darstellerin und Influencerin, wird ihretierischen Weggefährten während ihrer "Promi Big Brother"-Zeitvermissen: "Ich habe einen Mini Yorkshire, einen Chihuahua und eineKatze. Mein Bruder wohnt bei mir in Leipzig, der wird sich um dieTiere kümmern." Besonders schmerzt es Janine Pink jedoch, dass sieihre Waschmaschine nicht mit zum großen Bruder transportieren kann.Diese zu beobachten bedeutet für sie nämlich Entspannung: "Ich liebees, vor der Maschine zu sitzen, auf das Bullauge zu schauen und aufdie rotierende Trommel. Das hat für mich etwas Beruhigendes." Ihre"Promi Big Brother"-Teilnahme sieht die 32-Jährige als eine ArtBefreiungsschlag: "Ich will raus aus dem Käfig meiner bisherigenRollen, etwas Neues erleben. Die Kohle war mir egal, ich verdieneauch so genug."Chris (32), YouTuber von "Bullshit TV", sieht das Experiment"Promi Big Brother" als Mutprobe: "Das habe ich meinen beiden Kumpelsvon 'Bullshit TV' zu verdanken. Die haben gesagt: 'Du gehst da jetztrein - als Mutprobe!' Und da konnte ich im Endeffekt nicht 'Nein'sagen." Viele Menschen, wenig Platz - das könnte für Chris zurHerausforderung werden: "Auf engstem Raum mit fremden Personenzusammenleben. Das habe ich früher in der Wohngemeinschaft zwar auchgemacht, aber da konnte ich mir die Leute aussuchen." Doch derYouTube-Star hält auch eine große Herausforderung für seineMitbewohner bereit: "Ich habe mir meine Nase zweimal gebrochen undseitdem kann es durchaus vorkommen, dass ich schnarche." Ein gutesSelbstbewusstsein gehört zu Chris' Image: "Viele Menschen achten vielzu sehr auf die Meinung anderer. Ich habe gelernt, nur noch auf michund mein direktes Umfeld zu hören. Wenn mich Leute beurteilen, diemich nicht kennen, ist mir das egal."Eva Benetatou (27), "Bachelor"-Finalistin, will "Promi BigBrother" nutzen, um ihre Vielseitigkeit zu beweisen. Dabei will die27-Jährige besonders mit einer Facette überraschen: "Mit meinemHumor. Dieser Teil meiner Persönlichkeit ist bisher nicht sorübergekommen." Während ihrer "Bachelor"-Teilnahme formte sich um EvaBenetatou schnell das Image einer Zicke. "Das war mein Desinteressean bestimmten Personen und Situationen. Mich interessiert eben vielesnicht, und das zeige ich auch. Das kommt dann schnell als zickigrüber. Und ich weiß: Ich kann eine Zicke sein, aber das stört michnicht." Und wie hitzig könnte es mit ihren Mitbewohnern zugehen? "Daskann ganz schön krachen! Grundsätzlich habe ich keine Probleme mitKonflikten, damit kann ich ganz gut umgehen. Nur wenn ich mitbekomme,dass hinter meinem Rücken über mich geredet wird, gehe ich sofortdazwischen und hake nach."Ginger Costello Wollersheim (33), Ehefrau von Ex-RotlichtkönigBert Wollersheim, bezeichnet sich als großen "Promi Big Brother"-Fan.Entsprechend euphorisch ihre Reaktion: "Als die Anfrage kam, saß ichgerade neben meinem Mann in der Bahn und habe vor Freude den halbenZug zusammengeschrien. Ich bin total happy - für mich ist das eineeinmalige Chance." Jetzt freut sich die 33-Jährige auf das Abenteuermit dem großen Bruder und ist auch auf Auseinandersetzungenvorbereitet. Privat hat sie hier ihr ganz eigenes Mittel, damitumzugehen: "Ich hasse Streit und flippe auch nicht so schnell aus,dazu habe ich schon genug schräge Situationen erlebt. Ich binwirklich ziemlich lieb, auch privat! Wenn mein Mann zum Beispielanfängt zu streiten, zeige ich ihm meine Brüste - dann ist er ganzschnell ruhig und entspannt. Bei 'Promi Big Brother' kann ich beiStreitereien natürlich nicht jedem meine Brüste zeigen. Die gehörennur meinem Mann, genau wie auch der restliche Körper."Tobi Wegener (26), Frauenschwarm aus "Love Island", gibt sichbestens vorbereitet auf seine "Promi Big Brother"-Zeit: "Ichbefürchte, dass es wohl nicht allzu viel zu essen geben wird. Ichhabe mir auf jeden Fall vorher schon etwas angefuttert, damit ich einPolster habe und nicht so abgemagert wieder rauskomme. Ich achteenorm auf meine Ernährung." Der gelernte Maler und Lackierer istSingle, hat jedoch klare Wünsche für seine Zukunft: "Eine passendeFrau und zwei Kinder, ein schönes, strukturiertes Leben. Die Richtigewird schon kommen, da glaube ich ans Schicksal. Und beruflich würdeich mich gerne in weiteren TV-Shows sehen." Und wie sieht Plan B vonTobi aus? "Ich erlebe jetzt einen Hype und warum soll ich den nichtmitnehmen? Wenn das mal nicht mehr läuft, kann ich jederzeit inmeinen alten Beruf zurückkehren. Ich hätte überhaupt kein Problemdamit, mir die Finger schmutzig zu machen."Lilo von Kiesenwetter (65), Deutschlands bekannteste Hellseherinder Promis, kennt die Vergangenheit und die Zukunft. Ihre Gabe derHellsichtigkeit entdeckte die 65-Jährige bereits vor über 40 Jahren:"Ich lebte damals auf Ibiza, war ein überzeugter Hippie. Das war dieglücklichste Zeit meines Lebens. Wir waren alle jung, frei, rauchtenMarihuana, es gab kein Aids. Wir hatten alle schöne Figuren, wareneine große Clique und es gab überall wunderbaren, leidenschaftlichenSex. Ich habe mich da wirklich ausgetobt." Ob sich "Promi BigBrother" mit einer Art moderner Kommune vergleichen lassen wird? "Ichbin gespannt, wie es sich heutzutage anfühlt, mit so vielen Menschenauf engstem Raum zu leben. Damals gab es keine Handys, wir haben unsunterhalten, miteinander beschäftigt. Bei 'Promi Big Brother' gibt esja auch keine Smartphones oder Tablets. Und ich hoffe auf ein paarschöne, junge Männer, die schaue ich mir immer noch gern an." Ob Lilovon Kiesenwetter auch für ihre Mitbewohner in die Zukunft schauenwird? "Nein, auf keinen Fall! Ich bin Künstlerin und keineJahrmarkts-Tante!"Neun sind nicht genug: Big Brother erwartet noch mehr Stars undSternchenIn der großen Start-Show am Freitag, 9. August, um 20:15 Uhr,heißt es für weitere Prominente: Willkommen bei "Promi Big Brother".In der SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen ziehen sielive ein und treffen auf ihre neuen Mitbewohner. Für welche Promiswird der Spaß dann ein Ende haben..?Die kompletten Interviews zur redaktionellen Berichterstattung undFotomaterial zu allen Bewohnern finden Sie auf unserer "Promi BigBrother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23.August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 undauf Joyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell