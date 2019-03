Die ersten Speaker der Meet Magento Deutschland 2019 stehen fest

Finanztrends Video zu



München (ots) - Die Meet Magento DE - das größte Magento-Event imDACH-Raum - findet am 3. & 4. Juni 2019 in der KONGRESSHALLE am ZooLeipzig statt und wird in diesem Jahr erstmalig von der TechDivisionGmbH veranstaltet. Nachdem kürzlich die sechsköpfige Jurybekanntgegeben wurde, die den Veranstalter im Prozess derProgrammplanung berät, stehen jetzt auch die ersten Vortragendenfest.Hochkarätige Jury für die Meet MagentoDie deutsche Meet Magento feiert in diesem Jahr ihr zehnjährigesJubiläum. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einem dergrößten Magento-Events weltweit entwickelt, das von namhaftenHändlern, Herstellern, Entwicklern, Agenturen, Serviceprovidern undder Magento-Community besucht wird. Auch in diesem Jahr werdenzahlreiche renommierte Experten auf der Meet Magento DE sprechen.Eine sechsköpfige Expertenjury wird die Vorträge, die im Rahmen desCall for Papers eingereicht wurden, sichten und den Veranstalter beider Auswahl der Vorträge beraten. Bei den Jurymitgliedern handelt essich um Henryk Fiedler (Magento), Sonja Riesterer (integer_net GmbH),Kai Hudetz (IFH Köln GmbH), Riccardo Tempesta (MageSpecialist),Christian Marquardt (Julius Zorn GmbH) und Jisse Reitsma (Yireo).Damit wurde eine Jury zusammengestellt, die über umfangreichesBranchenwissen und tiefgreifende Magento-Kenntnisse verfügt.Überblick über die VorträgeDie Vorträge auf der Meet Magento Deutschland 2019 decken folgendeThemenblöcke ab: Business Strategies, B2B, Technology, Best Practicesund Innovations. In Kürze wird der Veranstalter einen erstenProgrammentwurf veröffentlichen - die ersten Vorträge stehen aberbereits fest:- Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln: (Online-)Handel imPlattformzeitalter- Johannes Altmann, CEO Shoplupe GmbH: Der MVP aus der Hölle! Wofängt der gute MVP eigentlich an und wo endet er?- Andreas von Studnitz, Geschäftsführer der integer_net GmbH:Erfahrungen und Herausforderungen bei einem B2C-Projekt mitMagento 2 Commerce- Sandra Prautzsch, Product Owner bei navabi: Erfahrungen undHerausforderungen bei einem B2C-Projekt mit Magento 2 Commerce- Jisse Reitsma, Extension Developer and Trainer bei Yireo: HowMagento Extensions Will Fit into PWA- Diana Versteege, CEO der SHEcommerce GmbH: Experience: TheFuture Currency for E-Commerce- Stefan Priebsch, IT Consultant bei thePHP.cc: Personalizationand PerformanceWeitere Informationen zu den Sprechern und Vorträgen finden Sieunter: https://de.meet-magento.com/de/speakers/ ZusätzlicheInformationen zur Meet Magento Deutschland 2019 finden Sie unter:https://de.meet-magento.com/Über Meet MagentoDie Meet Magento ist Deutschlands führendeKongressveranstaltung im Bereich Magento und bietet den optimalenZugang zum gesamten Magento-Ökosystem. Mit rund 800 Teilnehmern -vom Entwickler, über Shopbetreiber sowie E-Commerce-interessiertenUnternehmen bis hin zu Partnern und Dienstleistern trifft sich aufdiesem Event einmal jährlich das Who-is-Who der deutschsprachigenMagento-Szene zum Fachsimpeln, Austauschen und Networken. Gekröntwird das Event durch die inzwischen legendäre Aftershowparty in derMoritzbastei in Leipzig. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibtes auf der offiziellen Webseite unter https://de.meet-magento.com.Über TechDivisionDie TechDivision GmbH gehört als Magento Enterprise Partner derersten Stunde, TYPO3 Association Gold Member sowie Hersteller vonappserver.io - einer neuen extrem leistungsfähigenInfrastrukturlösung für Webapplikationen der neuesten Generation - zuden führenden Adressen für anspruchsvolle Webentwicklung undDigitalisierung von Geschäfts- prozessen im deutschsprachigen Raum.Über ein äußerst erfahrenes Inhouse Consulting- Team bietetTechDivision neben Design und Implementierung auch umfassendeBeratungs- und Online-Marketing-Leistungen an. Neben diversenmittelständischen Kunden vertrauen auch international agierendeUnternehmen wie Ritter-Sport, Familotel, myTheresa, GABOR, HALLHUBERoder JuZo auf das Know-how und die Erfahrung von TechDivision.Aktuell verfügt TechDivision über drei Standorte inRosenheim/Kolbermoor, München sowie Hamburg und beschäftigt insgesamtknapp 100 Mitarbeiter.Über MagentoMagento, ein Unternehmen von Adobe, ist ein führender Anbieter voncloudbasierten Commerce-Innovationen für Händler und Unternehmen derB2C- und B2B-Branche. Zum wiederholten Mal wurde Magento im GartnerMagic Quadrant for Digital Commerce als Leader eingestuft. Nebenseiner Digital-Commerce-Plattform bietet Magento ein leistungsstarkesPortfolio an cloudbasierten Omnichannel-Lösungen, die es Händlernermöglichen, digitale und physische Einkaufserlebnisse nahtlos zuintegrieren. Magento ist der führende Anbieter bei den InternetRetailer Top 1000 und den B2B E-Commerce 300 in den USA sowie den Top500 Guides in Europa und Lateinamerika. Hierbei profitiert Magentovon einem globalen Netzwerk von Lösungs- und Technologiepartnern,einer weltweit aktiven Entwickler-Community und dem größtenOnlinemarktplatz für Erweiterungen, dem Magento Marketplace. WeitereInformationen finden Sie unter www.magento.com/de.