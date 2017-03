Die ersten Kinder-WEBinare in Deutschland (FOTO)

--------------------------------------------------------------Kontakt aufnehmenhttp://ots.de/Zt567--------------------------------------------------------------Euskirchen (ots) -Kids lernen sich im Internet richtig zu schützen!Der 16. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag war auch dieses Jahrwieder ein voller Erfolg. Auf dem Gelände der Messe Düsseldorf habensich die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe erneutzusammengefunden und die aktuelle Themen- und Aufgaben der Kinder-und Jugendhilfe in Deutschland und Europa diskutieren. Die mobilenGeräte sind heute bei den Kids nicht mehr wegzudenken.Benjamin, 3. Klasse, ist zappelig und schaut ständig auf seiniPhone, Anna, 4. Klasse, ist häufig in ihr Smartphone-Displayversunken und Fred spielt mit seinem Netbook Ballerspiele.Am Nachmittag treffen sie ihre Freunde in den sozialen Netzwerken,chatten,laden Bilder hoch, holen sich Klingeltöne aufs Handy.Doch wer klärt die Kinder in der heutigen Zeit richtig über dieGefahren auf, die bei sorglosem Umgang mit Daten und Bildern imInternet drohen? Was tun wenn Pädophile im Netz Kinder anschreiben?- Wie lange dürfen Kinder im Grundschulalter eigentlich surfen?- Auf welchen Seiten surfen die Kinder sicher?- Was ist ein Kinderbrowser und welcher sollte für welches Alterzum Einsatz kommen?- Was tun bei Mobbing, Beleidigung, Anpöbelungen in sozialenNetzwerken oder im weltweiten Internet?- Was tun, wenn Schüler Bilder oder Videos ihrer Lehrern unerlaubtins Netz stellen?- Wie bekomme ich Kommentare, Bilder oder Texte wieder aus demNetz?- Welche Seiten sind für Kinder im Grundschulalter geeignet und wofinde ich sie?Richtiges Surfen lernt man nicht durch Zuschauen, sondern ambesten mit dem eigenen PC. Die besten Tricks fürs Internet merkt mansich am besten durch Hinschauen, Fragen und Ausprobieren.Sicher-Stark bietet nun die ersten KinderWEBinare fürGrundschulkinder an.Die Pädagogen von Sicher-Stark dazu: "Nur Kinder, die rechtzeitiglernen,wie sie sich richtig im Netz verhalten, sind optimal vor denStolpersteinen und Fallen der Internetwelt geschützt." Benjamins undAnnas Eltern können in eigenen Sicher-Stark-Webinaren lernen, wie sieden Familien-PC vor Angriffen schützen und für ihr Kind die bestenSeiten im World Wide Web finden können.Zusätzlich gibt es das dreiteilige umfangreiche DVD-Set"So schützt du dich richtig vor den Gefahren des Internets!"im Sicher-Stark-Shop unterhttp://www.sicher-stark-team.de/shop-dvd.cfmoder in de Buchhandlung.Weitere Informationen zu den Online-Webinaren unterhttp://www.sicher-stark-team.de/sicher-stark-webinare.cfmInfos zur Messe unter https://www.jugendhilfetag.de/save-the-date/Richtiges Surfen lernt man nicht durch Zuschauen, sondern ambesten mit dem eigenen Laptop, Smartphone, PC. Die besten Tricks fürsInternet merkt man sich am besten durch Hinschauen, Fragen undAusprobieren.In den Sicher-Stark-Webinaren lernen Kinder, wie sie denFamilien-PC vor Angriffen schützen und für ihr Kind die besten Seitenim World Wide Web finden können.Pressekontakt:Meldung darf gekürzt oder umgeschrieben werden:)BUNDESPRESSESTELLE SICHER-STARKHofpfad 11D - 53879 EuskirchenService -Tel. 0180 - 5550133-2*Service -Fax: 0180 - 5550133-0* (* 0,14 Euro pro Minute aus demdeutschen Festnetz; Mobilfunkpreis können abweichen.)Internet:www.sicher-stark-team.deE-Mail: Presse@sicher-stark.deOriginal-Content von: Bundespressestelle Sicher-Stark, übermittelt durch news aktuell