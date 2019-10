Vor dem ersten Herbstfeuer: Wartung und Pflege der Feuerstätte

Frankfurt am Main (ots) - Von der Sichtscheibe bis zum Schornstein- spätestens zu Beginn der neuen Heizsaison empfiehlt sich bei jederhäuslichen Feuerstätte ein Blick ins Innere. Denn bereits geringeVerunreinigungen kosten Energie. Um heizstark in den Herbst zu gehen,sollte der Ofen daher sauber und instand sein, um auch weiterhineinen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Besitzer können dabeieinen großen Teil der Wartung selbst übernehmen. Worauf es beimregelmäßigen Reinigen und dem Funktions- sowie Sicherheitscheck zuachten gilt, haben die Experten des HKI Industrieverband Haus-, Heiz-und Küchentechnik e.V. zusammengefasst.BrennraumBevor die Feuerstätte kontrolliert wird, ist der Brennraum zureinigen. Sind vom letzten Winter noch Asche und Ruß in derBrennkammer, diese mit Schaufel und Feger beseitigen. Besondersbequem und gründlich lässt sich der Feuerraum mit einem sogenanntenAschesauger reinigen, dessen Filter speziell für den feinen Staubkonzipiert ist.AschekastenDer Kasten muss regelmäßig geleert werden, damit einkontrollierter und langsamer Abbrand gewährleistet ist. Zum einenverschließt die Asche die Luftwege und zum anderen kann sie auf Dauerden Rost durch die Hitze von unten verformen. Zur Sicherheit ist dieAsche in einem Metallbehälter zwischenzulagern, bevor sie erkaltetüber den Hausmüll entsorgt wird.SchamotteIst alles sauber, wird die Auskleidung einer Sichtprüfungunterzogen. Durch die hohen Temperaturen kann es zu Rissen in denPlatten und Steinen kommen, die den Ofen aber nicht beeinträchtigen.Erst wenn Stücke herausgebrochen sind, muss die Brennraumauskleidungerneuert werden.ScheibeSchmutz auf der Sichtscheibe ist am besten mit feuchtemZeitungspapier und Holzasche zu reinigen. Stark festgebrannter Rußlässt sich leicht mit einem haushaltüblichen Fettreiniger säubern:Kurz einsprühen, einwirken lassen und mit einem weichen Lappenabreiben.DichtungenAnschließend noch die Dichtungen an der Tür auf ihren Sitz prüfenund bei Bedarf durch einen Fachbetrieb wechseln lassen. Denn geradedurch eine Feuerraumtür, die nicht mehr bündig schließt, kannsogenannte Fehlluft in die Brennkammer gelangen, was die Verbrennungbeeinträchtigt. Hierdurch steigen die Emissionen und der Wirkungsgradsinkt.OfenrohrAuch das Ofenrohr muss von Ablagerungen und Verunreinigungenbefreit werden, damit die Rauchgase gut abziehen. Hierfür kann es jenach Bauart und Modell nötig sein, das Rohr zu demontieren, sofern eskeine Revisionsklappe besitzt. Nach dem Öffnen den Schmutz mit einerKaminbürste herausfegen oder ebenfalls absaugen.SchornsteinGerade, wenn die Feuerstätte eine Weile nicht genutzt wurde, istder Abzug vor der ersten Inbetriebnahme zu überprüfen. Sind dieRauchgaswege frei und die Drosselklappe intakt, zieht der Rauch aberdennoch nicht ab, muss der Schornsteinfeger die gesamte Anlagebegutachten. Möglicherweise haben sich über den Sommer Vögeleingenistet und verstopfen den Schornstein mit einem Nest.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell