Die ersten 100 Tage zählen / INVERTO-Studie zeigt: Setzen Private Equity Unternehmen klare Ziele, sind sie erfolgreicher (FOTO)

Köln (ots) - Private Equity Unternehmen sehen in der Optimierung des Einkaufseines der stärksten Mittel in der Bottom-Line, um das Gesamtergebnis ihrerPortfolio-Unternehmen zu verbessern. Das ist das Fazit einer Studie von INVERTO.Die Umfrage zeigt auch: Private Equities, die ihren Portfolio-Unternehmen klareZiele für den Einkauf mit auf den Weg geben und vielfältigeOptimierungsmaßnahmen nutzen, erreichen deutlich größere Erfolge als diejenigen,die das nicht tun. Entscheidend sind die ersten 100 Tage nach der Übernahme.Private Equity Unternehmen konzentrieren sich überwiegend darauf, Umsatz undErgebnis ihrer Portfolio-Unternehmen auszubauen, um Wertsteigerungen zuerzielen. So messen gut zwei Drittel (67%) der befragten Führungskräfte einerVerbesserung von Preisgestaltung und Vertriebsstrukturen ein hohes Potenzialbei, während etwas weniger (64%) auf regionale Expansion und Erweiterung derProduktpalette setzen. 56% der Studienteilnehmer sehen in passenden Zukäufen -so genannten Add-on Investitionen - das Mittel zum Erfolg. Bei derErgebnisoptimierung im Unternehmen führt der Einkauf die Liste dererfolgversprechendsten Maßnahmen an. 33% der Befragten sind überzeugt, dassdarin hohes Potenzial für die Wertsteigerung steckt. Es folgen die Optimierungvon Produktion und Service mit 25% sowie des Working Capitals mit 22%.Private Equity Unternehmen arbeiten im Einkauf überwiegend mit klassischenAnsätzenPrivate Equities, die dem Einkauf ein hohes Potenzial zur Wertsteigerungbeimessen, erzielen üblicherweise bessere Einsparungen als diejenigen, die dasnicht tun. Möglicherweise liegen die deutlichen Unterschiede in der Performanceauch darin, dass diejenigen, die vom Wertbeitrag des Einkaufs überzeugt sind,von ihren Portfolio-Unternehmen klare Verbesserungsziele im Einkauf fordern -die Mehrheit der Private Equities indes gibt keine Ziele vor. Diejenigen, diekonkrete Erwartungen formulieren, erreichen mit durchschnittlich 4,3% gegenüber2,8% gut ein Drittel höhere Einsparungen als ihre Wettbewerber.Zudem zeigte sich in der Umfrage, dass zwar alle Private Equitiy FirmenEinkaufsoptimierung betreiben, die überwiegende Mehrheit (72%) aber nurklassische Strategien wie Nachverhandlungen oder Neuausschreibungen verwendet.Anspruchsvollere Ansätze wie die Überprüfung von technischen Spezifikationen,Demand Management oder Global Sourcing werden dagegen nur von rund der Hälfteder befragten Unternehmen eingesetzt. Dabei sind es gerade diese Maßnahmen, diehohe Potenziale bieten. Speziell die Unternehmen, die schon ein Private EquityHaus als Eigentümer hatten, sollten diese anspruchsvolleren Instrumente nutzen,um weitere Einsparpotenziale auszuschöpfen.Externe Beratungen werden zur Optimierung der operativen Bereiche eingesetztRund drei Viertel (74%) der befragten Private Equitiy Firmen setzen in denoperativen Bereichen ihrer Portfoliounternehmen externe Berater ein. Diewesentlichen Gründe für den Einsatz einer Beratungsgesellschaft sind fehlendefachliche Kompetenzen (88%) sowie mangelnde zeitliche Ressourcen (80%) in denPortfolio-Unternehmen. Ein Beratungsteam bringt das Wissen und die zusätzlicheArbeitskraft mit, um neue und komplexere Lösungen für den Einkauf zurealisieren. Maßnahmen zur Optimierung im Einkauf werden in der Regel binnenweniger Monate wirksam. So können sie helfen, beispielsweise Expansionspläneoder Produkt-Neuentwicklungen zu finanzieren. Daher sollten Private Equitiessofort nach der Übernahme Bedarfe, Prozesse und versteckte Potenziale im Einkaufanalysieren, um konkrete Verbesserungsziele zu definieren und daraus Maßnahmenabzuleiten - so lassen sich schon innerhalb der ersten 100 Tage Anfangserfolgeerzielen. So kann der Einkauf einen wichtigen Beitrag zur Wertsteigerungleisten.Über die Private-Equity-StudieINVERTO befragte für die Studie rund 60 Führungskräfte aus Private EquityUnternehmen, die insgesamt ein Portfolio von über 200 Mrd. Euro verwalten undUnternehmen ca. fünf Jahre halten. INVERTO ermittelte, welche Strategiengenerell zur Optimierung von Portfoliounternehmen eingesetzt werden und wiePrivate Equities speziell im Einkauf agieren.Ein Whitepaper mit Studienergebnissen und Handlungsempfehlungen finden Sie aufder Webseite https://www.inverto.com/private-equity-studie.